Döntöttek az orosz olajimport európai kulcsállamában, nem erre számított Trump

Alparslan Bayraktar török energiaügyi miniszter a CNNTurk televíziónak csütörtökön adott nyilatkozatában az orosz olaj vásárlásávsl kapcsolatban hangsúlyozta:

Ez alapvetően a magáncégek, forgalmazók és finomítók döntése.

Kiemelte, hogy a török finomítókat a közeli forrásokból származó nyersolaj feldolgozására építették, így az orosz import nemcsak kereskedelmi döntés, hanem technikai szükségszerűség is.

A miniszter nyilatkozata egy olyan környezetben hangzott el, amikor Washington fokozza a nyomást szövetségeseire az orosz energiakereskedelem korlátozása érdekében. Trump a múlt héten Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel folytatott találkozóján kijelentette: "Szeretném, ha leállítaná az olajvásárlást Oroszországtól, amíg Oroszország folytatja ezt az ámokfutást Ukrajna ellen."

Törökország Moszkva egyik legnagyobb olaj- és gázvásárlója,

annak ellenére, hogy az Egyesült Államokkal kötött új, hosszú távú LNG-megállapodásokkal igyekszik diverzifikálni ellátását. A török finomítók, köztük a Turkiye Petrol Rafineleri és az azerbajdzsáni Socar tulajdonában lévő Star Rafineri, az orosz nyersolaj kulcsfontosságú vásárlói.

Időközben Irak két év szünet után újraindította az északi olajexportot Törökországba egy amerikai támogatású megállapodás keretében, amely alternatív ellátási forrást kínálhat Ankarának.

Mint ismert, nem Törökország az egyetlen ország, amely vonakodva fogadja az amerikai iránymutatást. Orbán Viktor magyar miniszterelnök a múlt hónapban úgy fogalmazott, hogy a tengerparttal nem rendelkező országokat – köztük Magyarországot is – gazdasági összeomlás fenyegetné, ha rákényszerítenék őket az orosz vezetékes olaj- és gázszállításról való lemondásra. A leválás lehetőségéről és kihívásairól egy részletes elemzésben írtunk, ezt itt lehet elolvasni.

A földgázvásárlással kapcsolatban Bayraktar hangsúlyozta, hogy a közelgő téli hónapokra tekintettel

Törökországnak "mindenféle megkülönböztetés nélkül", különböző forrásokból kell biztosítania az ellátást.

"Oroszországból, Azerbajdzsánból, Iránból, Türkmenisztánból, bárhonnan, ahonnan csak tudunk, gázt kell vásárolnunk" - mondta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images