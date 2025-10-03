Eddig nem ismert, új részletek kerültek elő a hatalmas légicsatáról: hullottak az F-16-os vadászgépek

Amar Preet Singh, a légierő parancsnoka az éves sajtótájékoztatón számolt be a részletekről. Szerinte a Sindoor hadművelet a 2025. április 22-i pahalgami terrortámadás után vált szükségessé, amelyben 26 ártatlan ember vesztette életét. A támadást pakisztáni bázisú militáns csoportok, köztük a Jaish-e-Mohammed (JeM) és a Lashkar-e-Taiba (LeT) hajtották végre. Az indiai légierő vezetője mérföldkőnek nevezte a válaszműveletet, amely nemcsak a terrorista infrastruktúrát semlegesítette, hanem jelentős károkat okozott Pakisztán légierejének is. Kiemelte, hogy a négynapos hadművelet során az indiai erők kilenc terrorista tábort támadtak meg, köztük a JeM bahawalpur-i és a LeT muridke-i központját.
A légierő parancsnoka részletesen beszámolt a sikerekről:
az IAF számos pakisztáni légibázist és létesítményt támadott meg, megakadályozva az ellenséget abban, hogy hatékonyan működjön saját határain belül.
A támadások során négy helyszínen radarokat, két helyen irányító központokat, két helyen kifutópályákat és három hangárt semmisítettek meg. A legmegdöbbentőbb eredmény 9-10 pakisztáni vadászgép megsemmisítése volt: 4-5 F-16-ost a földön, karbantartás közben, valamint öt csúcstechnológiás vadászgépet (F-16 és JF-17 típusúakat) a levegőben. Emellett egy C-130 típusú szállítógép és egy korai előrejelző rendszer is megsemmisült több mint 300 kilométerre Pakisztán területén belül.
#WATCH Delhi: Air Chief Marshal Amar Preet Singh, on the 93rd anniversary of the Indian Air Force, praises #OperationSindoor for its speed and precision, saying it brought #Pakistan to its knees. India struck multiple targets in Pakistan and destroyed four to five Pakistani…
A hadművelet sikerének kulcsa az indiai nagy hatótávolságú föld-levegő rakétarendszer, különösen az Sz-400-as rendszer volt, amely lehetővé tette a mély behatolást és korlátozta az ellenség tevékenységét. Az indiai légierő 80-90 repülőgépet vetett be, köztük 12 Mirage 2000-est Spice 2000 bombákkal és Crystal Maze rakétákkal felszerelve, valamint Szu-30MKI vadászgépeket, amelyek BrahMos szuperszonikus cirkálórakétákat indítottak.
Pakisztán válaszcsapását – több mint 300 drón és CM-400 lövedék bevetése – teljes kudarcnak nevezte a parancsnok, szerinte ezzel bizonyítva India védelmi képességeinek fejlődését. Elmondása alapján a Sindoor hadművelet stratégiai szempontból
ötéves visszaesést okozott a pakisztáni légierőnek, és újradefiniálta a dél-ázsiai elrettentést.
Kifejezte, hogy a művelet nemcsak megbosszulta a pahalgami áldozatokat, hanem megerősítette India stratégiai pozícióját is, biztosítva, hogy a jövőbeli fenyegetések határozott válaszra számíthatnak. Hangsúlyozta, hogy a hadművelet sikere felgyorsította az Aatmanirbhar Bharat (Önellátó India) védelmi programot, és növelte a globális érdeklődést az indiai rendszerek, például a BrahMos rakéták iránt.
Címlapkép forrása: Rodger Mallison/Fort Worth Star-Telegram/Tribune News Service via Getty Images
