Egyetlen ábra mutatja, mekkora az oroszok legfrissebb területszerzése
Egyetlen ábra mutatja, mekkora az oroszok legfrissebb területszerzése

Napvilágot láttak a legújabb számok arról, hogy mennyit halad egy hónap alatt az orosz hadsereg Ukrajnában.

A finnországi Black Bird Group minden hónapot követően összesíti, hogy az elmúlt időszakban mennyit változott a birtokolt területek nagysága Ukrajnában. A 2025 szeptemberét elemző jelentés mutatja, hogy

továbbra is kitartott az oroszok lendülete, összesen 398 négyzetkilométernyi új területet szereztek meg.

Ez a szám alacsonyabb, mint az elmúlt hónapokban regisztrált adatok, az idei év áprilisa óta először fordult elő, hogy 400 négyzetkilométernél kevesebbet hódítottak el az ukránoktól. A jelentés arról is beszámol, hogy ezzel Oroszország megközelítette a 117 500 négyzetkilométer összes megszerzett területet Ukrajnában, ebben a 2014-ben „annektált” Krím és a szintén ekkor elfoglalt Donbasz keleti része is benne van.

A jelentés kiemeli, hogy az elmúlt hónapokban folyamatosan csökkent az oroszok nyomulása, egyre kisebb területeket szereztek meg. Az elmúlt időszakban a Dnyipropetrovszk- Zaporizzsja irányban érték el a legnagyobb sikereket, itt kelet felől nyugati irányban haladnak, több települést is megszereztek már korábban Moszkva csapatai.

