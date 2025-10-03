Egyetlen ábra mutatja, mekkora az oroszok legfrissebb területszerzése

Napvilágot láttak a legújabb számok arról, hogy mennyit halad egy hónap alatt az orosz hadsereg Ukrajnában.

A finnországi Black Bird Group minden hónapot követően összesíti, hogy az elmúlt időszakban mennyit változott a birtokolt területek nagysága Ukrajnában. A 2025 szeptemberét elemző jelentés mutatja, hogy

továbbra is kitartott az oroszok lendülete, összesen 398 négyzetkilométernyi új területet szereztek meg.

In September the Russians occupied 398 km² of Ukrainian territory.The Russian rate of advance is on a slight downward trajectory, although this is likely affected by the recent reorganization.Largest change was recorded in the Dnipropetrovsk-Zaporizhzhia direction. pic.twitter.com/4OxxPAx44g https://t.co/4OxxPAx44g — Black Bird Group (@Black_BirdGroup) October 2, 2025

Ez a szám alacsonyabb, mint az elmúlt hónapokban regisztrált adatok, az idei év áprilisa óta először fordult elő, hogy 400 négyzetkilométernél kevesebbet hódítottak el az ukránoktól. A jelentés arról is beszámol, hogy ezzel Oroszország megközelítette a 117 500 négyzetkilométer összes megszerzett területet Ukrajnában, ebben a 2014-ben „annektált” Krím és a szintén ekkor elfoglalt Donbasz keleti része is benne van.

A jelentés kiemeli, hogy az elmúlt hónapokban folyamatosan csökkent az oroszok nyomulása, egyre kisebb területeket szereztek meg. Az elmúlt időszakban a Dnyipropetrovszk- Zaporizzsja irányban érték el a legnagyobb sikereket, itt kelet felől nyugati irányban haladnak, több települést is megszereztek már korábban Moszkva csapatai.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images