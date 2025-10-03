Elképesztően nagy hibát követhettek el a katonai elemzők Oroszország fegyverarzenáljával kapcsolatban

Friss OSINT-értesülések szerint előkerültek Oroszország T-90A harckocsijai, mégpedig egészen meglepő módon: úgy tűnik, modernizálják őket T-90M variánsokra. Ez pedig azt jelenti, hogy teljes tévedésben voltak az elemzések Moszkva harckocsigyártó kapacitásaival kapcsolatban.

Az alapvetően az oroszokhoz húzó T-90K elemzőcsapat osztott meg egy felvételt, azzal a felütéssel, hogy

A T-90A-kat valójában T-90M-re modernizálják. És ezt már jó ideje csinálják. Ez a kép több mint egy éves.

T-90A are infact being modernized into T-90M. And they've been doing it for quite a while, now. This picture is over a year old. pic.twitter.com/9F8V0LWWaS https://t.co/9F8V0LWWaS — T-90K (@T_90AK) October 1, 2025

Tehát mindannyian tévedtünk, Oroszország valójában a T-90A-kat T-90M-ekké modernizálja. És nagyon örülök, hogy tévedtem, mert ez jó hír Ukrajna számára

– írta rá a Jompy nevű X-fiók, annak az elemzőcsapatnak a tagja, amely folyamatosan nyomon követi Oroszország fegyverarzenáljának változatait.

De miért is „jó hír” ez Ukrajna számára? Az elemzők korábban abban a hitben éltek, hogy az oroszok havi szinten 15-20 darab harckocsit képesek előállítani, amelyek szinte mindegyike a legmodernebb, hadrendben tartott páncélosuk, vagyis a T-90-es.

Az új információk alapján azonban úgy tűnik, valójában ez alatt a mennyiség alatt sem a teljesen új harckocsikat kell érteni, hanem bizonyos százalékuk valójában „csak” felújítottnak minősül.

Ez két dolgot eredményez:

Oroszország T-90-es harckocsijaiból jóval kevesebb áll Moszkva rendelkezésére.

Ahogy kifogynak a régebbi modellek, visszaeshet a modern páncélosok előállítása, és frontra küldése.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images