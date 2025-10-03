  • Megjelenítés
Elképesztően nagy hibát követhettek el a katonai elemzők Oroszország fegyverarzenáljával kapcsolatban
Globál

Elképesztően nagy hibát követhettek el a katonai elemzők Oroszország fegyverarzenáljával kapcsolatban

Portfolio
Friss OSINT-értesülések szerint előkerültek Oroszország T-90A harckocsijai, mégpedig egészen meglepő módon: úgy tűnik, modernizálják őket T-90M variánsokra. Ez pedig azt jelenti, hogy teljes tévedésben voltak az elemzések Moszkva harckocsigyártó kapacitásaival kapcsolatban.

Az alapvetően az oroszokhoz húzó T-90K elemzőcsapat osztott meg egy felvételt, azzal a felütéssel, hogy

A T-90A-kat valójában T-90M-re modernizálják. És ezt már jó ideje csinálják. Ez a kép több mint egy éves.

Tehát mindannyian tévedtünk, Oroszország valójában a T-90A-kat T-90M-ekké modernizálja. És nagyon örülök, hogy tévedtem, mert ez jó hír Ukrajna számára

írta rá a Jompy nevű X-fiók, annak az elemzőcsapatnak a tagja, amely folyamatosan nyomon követi Oroszország fegyverarzenáljának változatait.

De miért is „jó hír” ez Ukrajna számára? Az elemzők korábban abban a hitben éltek, hogy az oroszok havi szinten 15-20 darab harckocsit képesek előállítani, amelyek szinte mindegyike a legmodernebb, hadrendben tartott páncélosuk, vagyis a T-90-es.

Az új információk alapján azonban úgy tűnik, valójában ez alatt a mennyiség alatt sem a teljesen új harckocsikat kell érteni, hanem bizonyos százalékuk valójában „csak” felújítottnak minősül.

Ez két dolgot eredményez:

  • Oroszország T-90-es harckocsijaiból jóval kevesebb áll Moszkva rendelkezésére.
  • Ahogy kifogynak a régebbi modellek, visszaeshet a modern páncélosok előállítása, és frontra küldése.
Kapcsolódó cikkünk

Ostrom alatt a harkivi védőbástya, áttörés az orosz hadiiparban - Pénteki híreink az ukrán frontól percről percre

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrajna háború frontvonal péntek percről percre
Globál
Ostrom alatt a harkivi védőbástya, áttörés az orosz hadiiparban - Pénteki híreink az ukrán frontól percről percre
Pénzcentrum
Ezek a legolcsóbb síközpontok 2025-ben Európában: rengeteg magyarnak lehet alternatíva
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility