Elképesztően nagy hibát követhettek el a katonai elemzők Oroszország fegyverarzenáljával kapcsolatban

Az alapvetően az oroszokhoz húzó T-90K elemzőcsapat osztott meg egy felvételt, azzal a felütéssel, hogy
A T-90A-kat valójában T-90M-re modernizálják. És ezt már jó ideje csinálják. Ez a kép több mint egy éves.
T-90A are infact being modernized into T-90M. And they've been doing it for quite a while, now. This picture is over a year old. pic.twitter.com/9F8V0LWWaS https://t.co/9F8V0LWWaS— T-90K (@T_90AK) October 1, 2025
Tehát mindannyian tévedtünk, Oroszország valójában a T-90A-kat T-90M-ekké modernizálja. És nagyon örülök, hogy tévedtem, mert ez jó hír Ukrajna számára
– írta rá a Jompy nevű X-fiók, annak az elemzőcsapatnak a tagja, amely folyamatosan nyomon követi Oroszország fegyverarzenáljának változatait.
De miért is „jó hír” ez Ukrajna számára? Az elemzők korábban abban a hitben éltek, hogy az oroszok havi szinten 15-20 darab harckocsit képesek előállítani, amelyek szinte mindegyike a legmodernebb, hadrendben tartott páncélosuk, vagyis a T-90-es.
Az új információk alapján azonban úgy tűnik, valójában ez alatt a mennyiség alatt sem a teljesen új harckocsikat kell érteni, hanem bizonyos százalékuk valójában „csak” felújítottnak minősül.
Ez két dolgot eredményez:
- Oroszország T-90-es harckocsijaiból jóval kevesebb áll Moszkva rendelkezésére.
- Ahogy kifogynak a régebbi modellek, visszaeshet a modern páncélosok előállítása, és frontra küldése.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Sorra bukkannak fel a titokzatos bázisok a kulcsfontosságú útvonalnál: egy új katonai hatalom van felemelkedőben
Egyre több az árulkodó bizonyíték.
Clarke: hatalmas támadásra készül Ukrajna, még idén súlyos csapást mérhetnek Oroszországra
A Krím-félszigeten jelenhetnek meg ukrán csapatok.
Erősen zárta a hetet a magyar tőzsde
Jól teljesítettek a blue chipek.
Tényleg a gyenge forint a jó forint? Ideje lenne ezt elfelejteni
Egy kiszámíthatóbb árfolyam kilátásai.
Kéretlen tanácsot kapott az EKB
Természetesen a kamatcsökkentés volt a téma.
Itt van Trump végső ultimátuma: gyorsan dönteni kell, különben „kitör a pokol”
Csak napok maradtak.
Kazahsztánban terjeszkedhet az OTP, a Mol és az MVM
Magyar-kazah befektetési alapot hoztak létre.
Újabb gyomrost kapott az amerikai növekedés
Nagyon rossz kombináció érkezett.
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
Így szerezhetsz a lakáshiteleddel 20%-os adóvisszatérítést
Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások 2025-ben egyszeri, időszakos lehetőséget adnak arra, hogy a pénztárban felhalmozott összeg egy részét lakáscélra (hiteltörlesztésre vagy felúj
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.