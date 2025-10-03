Európa két hatalma eshet egymásnak az évtizedes határvita miatt: Varsóban már készülnek

Éppen a napokban tartanak Csehországban választásokat, mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy Prága és Varsó között megromoljon a kapcsolat és a felszínre bukjon egy régi ellentét. A lengyelek ugyanis sérelmezik, hogy az 1950-es években a szomszédos Csehszlovákiához került plusz mintegy 368 hektárnyi terület, szerintük jogtalanul és szeretnék ezt visszakapni. A téma sokáig elfeledettnek tűnt, most viszont újra terítékre került, viszont a lengyel lap információi szerint most megvárják az új cseh kormányt a tárgyalások megkezdésével.

A lengyel-cseh konzultációk szakértői szinten folytatódnak. Céljuk a felek álláspontjának bemutatása lesz a cseh területi adósság rendezésének módjáról, és mindenekelőtt részletes információk beszerzése a cseh féltől a 2015-ös megállapodásoktól való kilépés okairól

- mondta el a varsói külügyminisztérium egy kérdésre válaszolva.

Korábban ezt a témát azért sem hangsúlyozták ki, mivel attól tartottak, hogy könnyen a választási kampány része lehet, ezzel pedig befolyásolják a szavazás eredményét. Érthető a lengyel fél óvatossága, mivel ez a kérdés mindkét oldalon nagyon érzékenynek számít.

Az vita alapját az okozza, hogy a két szocialista vezetésű ország 1958-ban egy határrendezésről állapodott meg, ennek értelmében Lengyelország átadott 1205 hektárt, Csehország mindezt 837 hektárral viszonozta. Mindezt azt eredményezte, hogy keletkezett egy „368 hektáros adósság”, amit Varsó máig igyekszik behajtani. Az ügy viszont már hosszú ideje akadozik, hiába hoztak létre a helyzet megoldására egy Állandó Lengyel-Cseh Határbizottságot.

2015-ben már közel jártak a megoldáshoz, akkor Prága jóváhagyta a Lengyelországnak átadandó telkek listáját.

Hiába voltak a felek közel a megállapodáshoz, végül nem lett belőle semmi, Varsó pedig a szomszédját hibáztatja emiatt. Úgy tűnik, hogy 10 évvel később újra nekifutnak az ügynek, és ez komoly kihívás elé állíthatja a frissen megalakuló cseh kormányt.

Címlapkép forrása: Karol Serewis/SOPA Images/LightRocket via Getty Images