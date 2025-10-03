Ezt tényleg nem láttuk jönni: visszatérhet a lovasság a frontvonalra!

A Kommersant orosz napilap beszámolója szerint az orosz hadsereg teljes értékű lovas egységek felállításán dolgozik. Bár korábban is érkeztek hírek arról, hogy orosz katonák lovakat és szamarakat használnak utánpótlás szállítására a frontvonalakon, ezeket eddig terepi rögtönzésnek tekintették.
A lap odáig merészkedik, hogy állítja: a lovas egységek kialakítása "sok szempontból szimbolikus", és azt tükrözi, hogy
a modern technológia zsákutcába jutott az elektronikusan túlterhelt frontvonalakon.
A Kommersant egy "Storm" különleges erők parancsnokának nyilatkozatára hivatkozik, aki az állami Russia Today televíziónak elmondta, hogy katonái már lovagolni tanulnak. A kiképzés azon alapul, hogy
a lovak ösztönei miatt kevésbé valószínű, hogy aknára lépnek,
jobban navigálnak sötétben, valamint nehéz terepen.
A taktika szerint két ember lovagol egy lovon: az egyik irányít, a másik tűzfedezetet biztosít. A támadás helyszínére érve mindkét harcos leszáll, és elfoglalja az ellenség következő erődítményét
- idézte a parancsnokot a Kommersant.
A katonai járművekkel ellentétben a lovak rendkívül mozgékonyak a terepen, és sokkal kisebb valószínűséggel aktiválják a mágneses gyújtószerkezettel ellátott aknákat. A Kommersant szerint ez valódi előnyt jelenthet a mobilitás és a lopakodás terén nehéz terepen.
Az orosz lap az igazság kedvéért hozzáteszi: a ló súlya még mindig aktiválhatja gyalogsági aknákat, ráadásul a lovak kiképzést és etetést igényelnek, és jóval kisebb a teherbírásuk, mint a járműveké.
Összességében a lovak visszahozatalára tett kísérlet a modern csatatérre nagyrészt szimbolikus. A technológiai innovációk bemutatására szolgáló fegyveres konfliktusokban a résztvevők ismét kénytelenek alapvető eszközökre támaszkodni - az analóg telefonvonalaktól a teherhordó állatokig
- írja a Kommersant.
A lovasság nem véletlenül számít elavult fegyvernemnek. Az első világháborúban, a géppuskák, tüzérség és a szögesdrótok megjelenésével a lovas hadosztályok súlyos veszteséget szenvedtek, a nyugati fronton ezért nagyon hamar gyalogsággá degradálták őket, vagy felderítő/futármunkákat bíztak rájuk (a keleti front nagyobb mozgásban volt). A második világháborúban még elvétve bevetették őket - pl. a Magyar Királyi Honvédség is -, időnként érdemi eredményeket is elértek, de a modernebb hadsereg már nem alkalmazták az első vonalakban őket. Ennek ellenére a lovak, mint teherhordó állatok, fontosak maradtak a logisztikában. Azt, hogy egy drónokkal vívott állóháborúban van-e harcértékük, erősen megkérdőjelezhető.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Súlyos vereséget szenvedhetett az ukrán származású tábornok: kudarccá vált az offenzíva, sokan már árulónak tartják
13 ezer elvesztett katona, stratégiai eredmény nélkül.
Kiszivárgott videó: páncélosokkal tömött orosz vonat halad a NATO határa felé
Kiemelik az orosz utánpótlás egyik legfontosabb elemét.
Hát itt meg mi folyik? Egyik pillanatról a másikra közel 100 legendás harci helikoptertől szabadult meg az Egyesült Államok
És a következő években is csökken a számuk a hadseregben.
Erre nem számítottak: beszédet mondott Putyin, aztán jöttek az ukrán csapások
Robbanásokat hallottak.
Elképesztően nagy hibát követhettek el a katonai elemzők Oroszország fegyverarzenáljával kapcsolatban
Ez teljesen felülírhatja azt, amit eddig gondoltunk.
Eddig nem ismert, új részletek kerültek elő a hatalmas légicsatáról: hullottak az F-16-os vadászgépek
Többet is megsemmisített az IAF.
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
Így szerezhetsz a lakáshiteleddel 20%-os adóvisszatérítést
Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások 2025-ben egyszeri, időszakos lehetőséget adnak arra, hogy a pénztárban felhalmozott összeg egy részét lakáscélra (hiteltörlesztésre vagy felúj
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.