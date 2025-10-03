  • Megjelenítés
Ezt tényleg nem láttuk jönni: visszatérhet a lovasság a frontvonalra!
Globál

Ezt tényleg nem láttuk jönni: visszatérhet a lovasság a frontvonalra!

Portfolio
Visszatérhet a csataterek réme, a fegyvernem, ami nélkül, bármennyire is elavult, elképzelhetetlen egy háború: a lovasság. Egyre több orosz portál számol be arról ugyanis, hogy az orosz hadsereg lovas egységek bevetését fontolgatja az ukrajnai fronton. Mint írják: a lovak bevetése előnyös a nehéz terepen és az aknák elkerülésében jelenthetnek taktikai előnyt - írta meg a meduza.

A Kommersant orosz napilap beszámolója szerint az orosz hadsereg teljes értékű lovas egységek felállításán dolgozik. Bár korábban is érkeztek hírek arról, hogy orosz katonák lovakat és szamarakat használnak utánpótlás szállítására a frontvonalakon, ezeket eddig terepi rögtönzésnek tekintették.

A lap odáig merészkedik, hogy állítja: a lovas egységek kialakítása "sok szempontból szimbolikus", és azt tükrözi, hogy

a modern technológia zsákutcába jutott az elektronikusan túlterhelt frontvonalakon.

A Kommersant egy "Storm" különleges erők parancsnokának nyilatkozatára hivatkozik, aki az állami Russia Today televíziónak elmondta, hogy katonái már lovagolni tanulnak. A kiképzés azon alapul, hogy

a lovak ösztönei miatt kevésbé valószínű, hogy aknára lépnek,

jobban navigálnak sötétben, valamint nehéz terepen.

A taktika szerint két ember lovagol egy lovon: az egyik irányít, a másik tűzfedezetet biztosít. A támadás helyszínére érve mindkét harcos leszáll, és elfoglalja az ellenség következő erődítményét

- idézte a parancsnokot a Kommersant.

A katonai járművekkel ellentétben a lovak rendkívül mozgékonyak a terepen, és sokkal kisebb valószínűséggel aktiválják a mágneses gyújtószerkezettel ellátott aknákat. A Kommersant szerint ez valódi előnyt jelenthet a mobilitás és a lopakodás terén nehéz terepen.

Az orosz lap az igazság kedvéért hozzáteszi: a ló súlya még mindig aktiválhatja gyalogsági aknákat, ráadásul a lovak kiképzést és etetést igényelnek, és jóval kisebb a teherbírásuk, mint a járműveké.

Összességében a lovak visszahozatalára tett kísérlet a modern csatatérre nagyrészt szimbolikus. A technológiai innovációk bemutatására szolgáló fegyveres konfliktusokban a résztvevők ismét kénytelenek alapvető eszközökre támaszkodni - az analóg telefonvonalaktól a teherhordó állatokig

- írja a Kommersant.

A lovasság nem véletlenül számít elavult fegyvernemnek. Az első világháborúban, a géppuskák, tüzérség és a szögesdrótok megjelenésével a lovas hadosztályok súlyos veszteséget szenvedtek, a nyugati fronton ezért nagyon hamar gyalogsággá degradálták őket, vagy felderítő/futármunkákat bíztak rájuk (a keleti front nagyobb mozgásban volt). A második világháborúban még elvétve bevetették őket - pl. a Magyar Királyi Honvédség is -, időnként érdemi eredményeket is elértek, de a modernebb hadsereg már nem alkalmazták az első vonalakban őket. Ennek ellenére a lovak, mint teherhordó állatok, fontosak maradtak a logisztikában. Azt, hogy egy drónokkal vívott állóháborúban van-e harcértékük, erősen megkérdőjelezhető.

Kapcsolódó cikkünk

Ostrom alatt a harkivi védőbástya, áttörés az orosz hadiiparban - Pénteki híreink az ukrán frontól percről percre

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
ukrajna háború frontvonal péntek percről percre
Globál
Ostrom alatt a harkivi védőbástya, áttörés az orosz hadiiparban - Pénteki híreink az ukrán frontól percről percre
Pénzcentrum
Európa spórol, mi rettegünk: tényleg rosszabbul élünk, mint 4 éve?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility