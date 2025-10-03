A Kommersant orosz napilap beszámolója szerint az orosz hadsereg teljes értékű lovas egységek felállításán dolgozik. Bár korábban is érkeztek hírek arról, hogy orosz katonák lovakat és szamarakat használnak utánpótlás szállítására a frontvonalakon, ezeket eddig terepi rögtönzésnek tekintették.

A lap odáig merészkedik, hogy állítja: a lovas egységek kialakítása "sok szempontból szimbolikus", és azt tükrözi, hogy

a modern technológia zsákutcába jutott az elektronikusan túlterhelt frontvonalakon.

A Kommersant egy "Storm" különleges erők parancsnokának nyilatkozatára hivatkozik, aki az állami Russia Today televíziónak elmondta, hogy katonái már lovagolni tanulnak. A kiképzés azon alapul, hogy

a lovak ösztönei miatt kevésbé valószínű, hogy aknára lépnek,

jobban navigálnak sötétben, valamint nehéz terepen.

A taktika szerint két ember lovagol egy lovon: az egyik irányít, a másik tűzfedezetet biztosít. A támadás helyszínére érve mindkét harcos leszáll, és elfoglalja az ellenség következő erődítményét

- idézte a parancsnokot a Kommersant.

A katonai járművekkel ellentétben a lovak rendkívül mozgékonyak a terepen, és sokkal kisebb valószínűséggel aktiválják a mágneses gyújtószerkezettel ellátott aknákat. A Kommersant szerint ez valódi előnyt jelenthet a mobilitás és a lopakodás terén nehéz terepen.

Az orosz lap az igazság kedvéért hozzáteszi: a ló súlya még mindig aktiválhatja gyalogsági aknákat, ráadásul a lovak kiképzést és etetést igényelnek, és jóval kisebb a teherbírásuk, mint a járműveké.

Összességében a lovak visszahozatalára tett kísérlet a modern csatatérre nagyrészt szimbolikus. A technológiai innovációk bemutatására szolgáló fegyveres konfliktusokban a résztvevők ismét kénytelenek alapvető eszközökre támaszkodni - az analóg telefonvonalaktól a teherhordó állatokig

- írja a Kommersant.

A lovasság nem véletlenül számít elavult fegyvernemnek. Az első világháborúban, a géppuskák, tüzérség és a szögesdrótok megjelenésével a lovas hadosztályok súlyos veszteséget szenvedtek, a nyugati fronton ezért nagyon hamar gyalogsággá degradálták őket, vagy felderítő/futármunkákat bíztak rájuk (a keleti front nagyobb mozgásban volt). A második világháborúban még elvétve bevetették őket - pl. a Magyar Királyi Honvédség is -, időnként érdemi eredményeket is elértek, de a modernebb hadsereg már nem alkalmazták az első vonalakban őket. Ennek ellenére a lovak, mint teherhordó állatok, fontosak maradtak a logisztikában. Azt, hogy egy drónokkal vívott állóháborúban van-e harcértékük, erősen megkérdőjelezhető.

