Hamarosan KF-21 ötödik generációs vadászgépekkel erősít az ASEAN felemelkedő hatalma

Az indonéz légierő újabb lépést tett afelé, hogy KF-21-es ötödik generációs vadászgépeket szerezzenek be. A délkelet-ázsiai ország katonai vezetését meggyőzte az a szeptember 30-is próbarepülés, amikor az egyik tesztpilótájuk egy dél-koreai társával több mint egy órán keresztül hajtott végre műveleteket az egyik prototípussal. A lopakodó vadászgépet Dél-Korea kezdte el fejleszteni, de időközben Indonézia és az Egyesült Arab Emírségek is beszállt finanszírozóként.

Jakarta jelenleg 48 darab KF-21-es beszerzését tervezi, amely a légierő gerincét alkothatja a jövőben.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a jármű pontosan milyen képességekkel bír majd, de a várakozások azzal számolnak, hogy az indonézek minden tekintetben a legmodernebb vadászgéppel erősödnek. A jelenlegi csúcsgépnek számító Rafalét a tolóerőben, hatótávolságban, lopakodó képességekben és fegyverzetben is megelőzheti. A lap azonban kiemeli, hogy mindkettő esetében némileg korlátot jelent a hatótávolságuk, mivel más versenytársaikhoz képest ebben még van lemaradásuk, illetve a radarok mérete is kifejezetten kicsi, ez pedig hátrányos az ASEAN (Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége) felemelkedő hatalmának.

Indonéziának Oroszországgal függőben lévő szerződése van összesen 11 darab Szu-35-ös vadászgép beszerzésére, valamint érdeklődést mutatott korábban a szintén ötödik generációs Szu-57-es beszerzésére is. A szigetország viszont egyelőre inkább felfüggesztette az üzletelés lehetőségét Moszkvával, mivel a nyugati szankciókat szeretnék elkerülni, és egy esetleges fegyvervásárlással számolniuk kellene a megtorló intézkedésekkel. A másik indok, hogy a felsorolt orosz gépek nagyobb hatótávolsággal bírnak, így a hatalmas méretű országban hatékonyabb lefedettséget adhat a területvédelem szempontjából.

