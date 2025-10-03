Az amerikai hadsereg az idei év elején jelentette be, hogy kizárólag Boeing AH-64E típusú helikopterekből álló flottát kíván létrehozni a D modellek nyugdíjazásával. A terv része volt továbbá a UH-60 Black Hawk helikopterek hajtóműcseréjének leállítása és az MQ-1 Gray Eagle drónok számának csökkentése is.
Bár a hadsereg korábban bejelentette, hogy leállítja az új Apache-E modellek beszerzését, a költségvetési dokumentumok szerint ennél tovább megy.
A 2025-ös és 2026-os pénzügyi év között az aktív szolgálatban lévő AH-64E helikopterek számát 408-ról 240-re csökkenti.
A hadsereg szóvivője szerint a terv az, hogy ezeket a gépeket átcsoportosítják a Nemzeti Gárdához, bár a pontos ütemtervről egyelőre nincs részletes információ.
Az átalakítási kezdeményezés részeként a hadsereg 11 aktív századot és két tartalékos dandárt szüntet meg. Ez magában foglalja 6500 aktív szolgálati pozíció megszüntetését 2026-ban, valamint 2027-ben.
A költségvetés szerint az aktív szolgálatban lévő AH-64D helikopterek száma egy év alatt 120 darabról 24-re csökken.
Arról, hogy ezt követően mit kezdenek a leszerelt Apache-okkal, egyelő nincs információ.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hát itt meg mi folyik? Egyik pillanatról a másikra közel 100 legendás harci helikoptertől szabadult meg az Egyesült Államok
És a következő években is csökken a számuk a hadseregben.
Erre nem számítottak: beszédet mondott Putyin, aztán jöttek az ukrán csapások
Robbanásokat hallottak.
Elképesztően nagy hibát követhettek el a katonai elemzők Oroszország fegyverarzenáljával kapcsolatban
Ez teljesen felülírhatja azt, amit eddig gondoltunk.
Eddig nem ismert, új részletek kerültek elő a hatalmas légicsatáról: hullottak az F-16-os vadászgépek
Többet is megsemmisített az IAF.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe! – díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Hamarosan KF-21 ötödik generációs vadászgépekkel erősít az ASEAN felemelkedő hatalma
Ők lehetnek az elsők.
Az űrben indult rohamra Oroszország: sorba méri a csapásokat a NATO-műholdakra
Kitálaltak az európai parancsnokok.
Így szerezhetsz a lakáshiteleddel 20%-os adóvisszatérítést
Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások 2025-ben egyszeri, időszakos lehetőséget adnak arra, hogy a pénztárban felhalmozott összeg egy részét lakáscélra (hiteltörlesztésre vagy felúj
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.