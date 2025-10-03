Hát itt meg mi folyik? Egyik pillanatról a másikra közel 100 legendás harci helikoptertől szabadult meg az Egyesült Államok

Az amerikai hadsereg az idei év elején jelentette be, hogy kizárólag Boeing AH-64E típusú helikopterekből álló flottát kíván létrehozni a D modellek nyugdíjazásával. A terv része volt továbbá a UH-60 Black Hawk helikopterek hajtóműcseréjének leállítása és az MQ-1 Gray Eagle drónok számának csökkentése is.

Bár a hadsereg korábban bejelentette, hogy leállítja az új Apache-E modellek beszerzését, a költségvetési dokumentumok szerint ennél tovább megy.

A 2025-ös és 2026-os pénzügyi év között az aktív szolgálatban lévő AH-64E helikopterek számát 408-ról 240-re csökkenti.

A hadsereg szóvivője szerint a terv az, hogy ezeket a gépeket átcsoportosítják a Nemzeti Gárdához, bár a pontos ütemtervről egyelőre nincs részletes információ.

Az átalakítási kezdeményezés részeként a hadsereg 11 aktív századot és két tartalékos dandárt szüntet meg. Ez magában foglalja 6500 aktív szolgálati pozíció megszüntetését 2026-ban, valamint 2027-ben.

A költségvetés szerint az aktív szolgálatban lévő AH-64D helikopterek száma egy év alatt 120 darabról 24-re csökken.

Arról, hogy ezt követően mit kezdenek a leszerelt Apache-okkal, egyelő nincs információ.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images