  • Megjelenítés
Hát itt meg mi folyik? Egyik pillanatról a másikra közel 100 legendás harci helikoptertől szabadult meg az Egyesült Államok
Globál

Hát itt meg mi folyik? Egyik pillanatról a másikra közel 100 legendás harci helikoptertől szabadult meg az Egyesült Államok

Portfolio
Az amerikai hadsereg jelentős átszervezést hajt végre a támadó helikopter flottájában, melynek során a fejlett AH-64E Apache helikopterek nagy részét a Nemzeti Gárdához csoportosítja át, miközben teljesen kivezeti a régebbi AH-64D modelleket - írta meg az Aviationweek.

Az amerikai hadsereg az idei év elején jelentette be, hogy kizárólag Boeing AH-64E típusú helikopterekből álló flottát kíván létrehozni a D modellek nyugdíjazásával. A terv része volt továbbá a UH-60 Black Hawk helikopterek hajtóműcseréjének leállítása és az MQ-1 Gray Eagle drónok számának csökkentése is.

Bár a hadsereg korábban bejelentette, hogy leállítja az új Apache-E modellek beszerzését, a költségvetési dokumentumok szerint ennél tovább megy.

A 2025-ös és 2026-os pénzügyi év között az aktív szolgálatban lévő AH-64E helikopterek számát 408-ról 240-re csökkenti.

A hadsereg szóvivője szerint a terv az, hogy ezeket a gépeket átcsoportosítják a Nemzeti Gárdához, bár a pontos ütemtervről egyelőre nincs részletes információ.

Az átalakítási kezdeményezés részeként a hadsereg 11 aktív századot és két tartalékos dandárt szüntet meg. Ez magában foglalja 6500 aktív szolgálati pozíció megszüntetését 2026-ban, valamint 2027-ben.

A költségvetés szerint az aktív szolgálatban lévő AH-64D helikopterek száma egy év alatt 120 darabról 24-re csökken.

Arról, hogy ezt követően mit kezdenek a leszerelt Apache-okkal, egyelő nincs információ.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború kilőtt tank ukrajna stock
Globál
Súlyos vereséget szenvedhetett az ukrán tábornok: kudarccá vált az offenzíva, sokan már árulónak tartják
Pénzcentrum
Európa spórol, mi rettegünk: tényleg rosszabbul élünk, mint 4 éve?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility