Hírszerzési jelentés: NATO-ország hadihajóit vette célba Oroszország, centiken múlhat az eszkaláció
A dán katonai hírszerzés szerint az orosz hadihajók hibrid háborút folytatnak Dániával a Balti-tengernél, ami akár nem kívánt eszkalációhoz is vezethet – írja a Reuters.

Több olyan incidenst is tapasztaltunk a dán szorosokban, ahol az orosz hadihajók célkövető radarokkal vették célba a dán légierő helikoptereit és hadihajóit, valamint fizikailag is rájuk irányították fegyvereiket

– mondta Thomas Ahrenkiel, a dán Védelmi Hírszerző Szolgálat igazgatója egy sajtótájékoztatón.

Ahrenkiel szerint az orosz hadihajók ütközési pályán haladtak a dán hajókkal a Balti-tengert az Északi-tengertől elválasztó szorosokon való áthaladásuk során. Hozzátette, hogy egy orosz hadihajó több mint egy hete horgonyoz dán vizeken, ami arra utalhat, hogy Moszkva beavatkozna, ha Dánia korlátozni próbálná Oroszország árnyékflottájának mozgását, amelyet a nyugati olajexport-szankciók kijátszására használnak.

A katonai hírszerzés azt is rögzítette, hogy az orosz hadihajók szonár- és zavaróberendezésekkel hajóznak át a dán szorosokon. Ahrenkiel szerint nagyon valószínű, hogy legalább egy alkalommal zavarták a jeleket, és kiterjedt GPS-interferenciát okoztak Dániában.

A dán hírszerzés értékelése szerint Oroszország hibrid hadviselést folytat Dánia és a tágabb Nyugat ellen.

Oroszország katonai eszközöket használ, többek között agresszív módon, hogy nyomást gyakoroljon ránk anélkül, hogy átlépné a hagyományos értelemben vett fegyveres konfliktus határát

– mondta Ahrenkiel.

Moszkva többször is tagadta, hogy felelős lenne az európai hibrid támadásokért.

Az incidensek ellenére a védelmi hírszerzés hangsúlyozta, hogy nincs közvetlen katonai fenyegetés Dánia ellen.

Címlapkép forrása: Martin Sylvest Andersen/Getty Images

