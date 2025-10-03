Hírszerzési jelentés: vérszemet kaphat az orosz hadigépezet, nukleáris veszély fenyegeti Ukrajnát

Ants Kiviselg ezredes, az észt védelmi erők hírszerző központjának vezetője nyilatkozott Oroszország közeljövőben várható lépéseiről Ukrajnában – közölte több ukrán lap.

Kiviselg szerint a háború nem fog lényegesen megváltozni a következő időszakban, maradnak az eddigi trendek. Kiemelte, hogy szerinte az oroszok igyekeznek majd a teljes frontvonalon minél nagyobb nyomást gyakorolni, hogy ezekkel taktikai előnyhöz jussanak.

Összességében Ukrajna védelmi vonalai tartják magukat, és semmi jel nem utal arra, hogy az Oroszországi Föderáció jelentős áttörést érne el a következő hetekben

– mondta az ezredes.

Hozzátette viszont, hogy erősödnek azok a hangok Oroszországban, amelyek az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadások felpörgetését követelik. Szerinte mindez az eredménytelenségből fakadó frusztrációból ered, és a célja egyértelműen az lehet, hogy a lehető legtöbb kárt okozzák a civil lakosságnak. Kiviselg el is mondta, hogy nagyon valószínű, hogy Moszkva végül ezen az úton halad tovább, és ez egyáltalán nem is egyedülálló. A Kreml korábban már többször is őszre kezdte el felpörgetni a polgári infrastruktúra elleni támadásait, mondhatni, ciklikusan követhető az orosz stratégia. Az észt ezredes viszont kiemelte, hogy annyiban változott a helyzet, hogy Oroszország egyértelműen jóval több eszközzel rendelkezik az ilyen jellegű támadások végrehajtásához, mivel maximumra pörgették a támadó drónok gyártását az országban.

Kiemelte, hogy a közeljövőben akár a nukleáris létesítményeket kiszolgáló elemek is célpontba kerülhetnek:

Az ilyen akciók célja, hogy széles körű elterelést hozzanak létre az ukrán hatóságok, valamint az Ukrajnát támogató nemzetközi közösség számára. Egy nagyszabású nukleáris baleset és regionális nukleáris szennyeződés megelőzése érdekében Ukrajnának minden hazai erőforrását fel kellene használnia, és fel kellene függesztenie védelmi tevékenységét

– mondta.

Szerinte ebben az esetben nagyszabású nemzetközi humanitárius segélyakcióra lenne szükség, ez pedig külön az oroszok malmára hajtaná a vizet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images