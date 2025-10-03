Itt van Trump végső ultimátuma: gyorsan dönteni kell, különben „kitör a pokol”

Az amerikai elnök kijelentette, hogy az radikális iszlamista nézeteket valló, palesztin Hamásznak washingtoni idő szerint délután hat óráig van lehetősége (ez magyar idő szerint pont vasárnap éjfélt jelent, míg a Gázában hétfő hajnali 1 órát) válaszolnia a korábban bedobott béketervre. A Truth Social-ön közzétett bejegyzésében hosszasan ecseteli a palesztin radikálisok bűneit, valamint kifejti, hogy szerinte az eddigi harcok során már a szervezet mintegy 25 ezer tagja lelte halálát. Kimondta, hogy a még mindig élő Hamász „katonák” csapdába kerültek, és már csak ő jóváhagyása kell ahhoz, hogy „kioltsák az életüket”.

A civileket arra kérte, hogy amennyiben a világ nagy részén terrorszervezetnek nyilvánított csoportosulás nem egyezik bele a feltételekbe, akkor a civil lakosság igyekezzen elhagyni a veszélyzónát. Trump azt mondja, hogy

„3000 év után” esély van a békére az Egyesült Államok közvetítésével, ebben pedig a palesztin radikális harcosok életét is megkímélnék.

Szerinte „így vagy úgy”, de béke lesz a Közel-Keleten.

Kifejtette, hogy a béke egyik feltétele, hogy a túszokat engedjék szabadon minél hamarabb, illetve a korábban elhunyt fogvatartottak holttesteit is adják á Izraelnek. Kifejtette, hogy ez az utolsó esélye a radikális mozgalomnak, különben

akkor a Hamász ellen olyan POKOL tör ki, amilyet még senki sem látott.

Címlapkép forrása: Francis Chung/Politico/Bloomberg via Getty Images