Jön a választás, az oroszok megszállták az internetet
Jön a választás, az oroszok megszállták az internetet

Az EU-ellenes dezinformáció elárasztotta az online teret a közelgő csehországi parlamenti választások előtt, miközben az ország nem jelölt ki digitális felügyeleti szervet az EU Digitális Szolgáltatásokról szóló törvényének (DSA) végrehajtására. Orosz bothálózatokat tártak fel a befolyásolási kampány mögött – számolt be az Euractiv.

A populista ANO párt, Andrej Babiš volt miniszterelnök vezetésével, az EU-ellenes propaganda terjesztésének élére állt a közösségi médiában. Csehország májusban az Európai Bíróság elé került, mert nem hajtotta végre teljes mértékben a DSA előírásait, többek között nem ruházta fel megfelelő hatáskörrel a digitális szolgáltatások koordinátorát.

Bár a Cseh Távközlési Hivatalt kijelölték koordinátornak, a parlament nem biztosította számára a szükséges jogköröket.

Ez politikai döntésnek tűnik, mivel egyes EU-ellenes pártok, amelyek jelenleg vezetnek a közvélemény-kutatásokban, a DSA-t cenzúraeszközként stigmatizálják.

A Távközlési Hivatal állítása szerint folyamatos kapcsolatban áll a közösségi média platformokkal, és augusztusban workshopot is szervezett az Európai Bizottság, valamint a Google, Meta, X, TikTok és Microsoft képviselőivel. A hivatal azonban hangsúlyozza, hogy szerepe csupán a DSA végrehajtásának "koordinálása" Csehországban.

A közösségi médiában terjedő domináns narratíva szerint a választásokat „ellopják, manipulálják vagy meghamisítják”.

A Cseh Biztonsági Információs Szolgálat szerint szerdán több száz oroszbarát TikTok-fiók árasztotta el a cseh hálózatokat bizonyos populista pártok népszerűsítése érdekében.

A kutatók megállapították, hogy azok a platformok, amelyek felerősítik az establishment-ellenes politikusok üzeneteit, egyben oroszbarát üzeneteket is terjesztenek. A Közép-európai Digitális Média Obszervatórium felmérése szerint a cseh válaszadók 47%-a aggódik amiatt, hogy a választásokat "manipulálni" fogja a hatalmat feladni nem akaró kormány, míg 65%-uk tart a közösségi hálózatok választásokra gyakorolt negatív hatásától.

