Kiderült, mire lehet képes Peking titokzatos LY1-es csúcsfegyvere
Kiderült, mire lehet képes Peking titokzatos LY1-es csúcsfegyvere

Portfolio
Kína bemutatta a Liaoyuan-1 hajófedélzeti lézerfegyvert, amely a kínai katonai szaklap szerint felülmúlja amerikai versenytársát - számolt be a South China Morning Post.

A kínai Ordnance Industry Science Technology katonai szaklap szerint a szeptember 3-i pekingi győzelem napi díszszemlén bemutatott Liaojüan-1 (LY-1) hajófedélzeti lézerfegyver feladata a „közelről érkező rakéták és drónok elfogása” lesz, és a hajófedélzeti légvédelmi rendszer „utolsó védelmi vonalaként” fog szolgálni. A folyóirat legfrissebb számában megjelent cikk hozzátette, hogy az LY-1

kiegészítő hatótávolsági struktúrát alkothat a nagy hatótávolságú HHQ-9C, a közepes hatótávolságú HQ-16C és a rövid hatótávolságú HQ-10A [haditengerészeti légvédelmi rakéta] rendszerekkel együtt.

A kínai szaklap összehasonlította az LY-1-et az Egyesült Államok Helios lézerfegyverével, megállapítva, hogy a kínai rendszer általános szerkezete „jelentősen robusztusabb” az amerikainál.

Különösen az LY-1 lencse apertúrája, amely közel kétszer akkora átmérőjű, mint a Heliosé. Segédberendezései, érzékelői, emelőszerkezete és egyéb alrendszerei is sokkal fejlettebbek

- állítja a cikk.

Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images

