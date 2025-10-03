Kiszivárgott: lényegében bárki megszerezhette volna az amerikai hadsereg minden titkát

Az Anduril, a Palantir és más vállalatok által fejlesztett NGC2 kommunikációs platform "alapvető biztonsági" problémákkal és sebezhetőségekkel küzd, és "nagyon magas kockázatúnak" minősül egy nemrég készült belső Pentagon-feljegyzés szerint.
A szeptember 5-i memorandum, amelyet a hadsereg technológiai vezetője készített, súlyos biztonsági hiányosságokra mutat rá a katonákat, radarrendszereket, járműveket és parancsnokokat valós idejű adatokkal összekötő rendszerben.
Nem tudjuk ellenőrizni, ki mit lát, nem látjuk, mit csinálnak a felhasználók, és nem tudjuk ellenőrizni, hogy maga a szoftver biztonságos-e
- áll a dokumentumban.
Az Anduril közleményben reagált, miszerint ezeket a problémákat már orvosolták a fejlesztés "normál folyamatának" részeként, és a jelentés "elavult pillanatképet tükröz, nem a program jelenlegi állapotát". A Palantir szóvivője pedig kijelentette: "A Palantir platformban nem találtak sebezhetőségeket."
A belső feljegyzés szerint azonban
a platform jelenlegi biztonsági helyzete és a hosztolt harmadik féltől származó alkalmazások miatt egy ellenség tartós, észlelhetetlen hozzáférést szerezhet a platformhoz.
A dokumentum rámutat, hogy a rendszer lehetővé teszi bármely jogosult felhasználó számára az összes alkalmazás és adat elérését, függetlenül a biztonsági besorolási szintjüktől vagy műveleti igényüktől. Ennek eredményeként bármely felhasználó potenciálisan hozzáférhet és visszaélhet érzékeny minősített információkkal,
ANÉLKül, hogy azt bárki észrevenné.
A feljegyzés további hiányosságokat is kiemel, köztük olyan harmadik féltől származó alkalmazások használatát, amelyek nem estek át a hadsereg biztonsági értékelésén. Az egyik ilyen alkalmazás 25 kiemelt súlyosságú kódsebezhetőséget tárt fel, három további vizsgálat alatt álló alkalmazás pedig egyenként több mint 200 értékelést igénylő sebezhetőséget tartalmaz.
Leonel Garciga, a hadsereg informatikai vezetője szerint a szeptember 5-i jelentés egy olyan folyamat része volt, amely segített a "kiberbiztonsági sebezhetőségek osztályozásában" és mérséklésében.
Az értékelés néhány hónappal azután készült, hogy az Anduril 100 millió dolláros szerződést kapott az NGC2 prototípusának létrehozására olyan partnerekkel együttműködve, mint a Palantir, a Microsoft és több kisebb vállalkozó.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
