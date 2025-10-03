  • Megjelenítés
Kiszivárgott: nem lépi át Donald Trump ezt a vörös vonalat, egész Oroszország fellélegezhet
Globál

Kiszivárgott: nem lépi át Donald Trump ezt a vörös vonalat, egész Oroszország fellélegezhet

Portfolio
Nem valószínű, hogy Ukrajna Tomahawk cirkálórakétákat kap az Egyesült Államoktól, a meglévő készletek le vannak kötve, a fegyverek az USA katonai céljainak teljesítéséhez kellenek – írta meg a Reuters bennfentes források alapján.

A lap forrása azt mondta: nem kizárt, hogy Trump küld nagy hatótávolságú fegyvereket Ukrajnának, de

kifejezetten valószínűtlen, hogy a 2500 kilométeres hatótávolságú Tomahawk-cirkálórakétákat megkapják, mert ezek Amerika saját céljaira kellenek.

A forrás hangsúlyozta: nincs arról szó, hogy készlethiány lenne, csupán arról, hogy a Tomahakok le vannak kötve más feladatokra.

A Tomahawk-rakéták lehetséges transzferjéről itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Mi az a Tomahawk és miért retteg tőle egész Oroszország?

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
f-35 vadászombázó f-35 vadászgép f-35 lightning ii amerikai légierő usa
Globál
Trump nem viccel: ez már háborús csapatösszevonás, bármelyik pillanatban támadhat Amerika
Pénzcentrum
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility