Kiszivárgott: nem lépi át Donald Trump ezt a vörös vonalat, egész Oroszország fellélegezhet

A lap forrása azt mondta: nem kizárt, hogy Trump küld nagy hatótávolságú fegyvereket Ukrajnának, de

kifejezetten valószínűtlen, hogy a 2500 kilométeres hatótávolságú Tomahawk-cirkálórakétákat megkapják, mert ezek Amerika saját céljaira kellenek.

A forrás hangsúlyozta: nincs arról szó, hogy készlethiány lenne, csupán arról, hogy a Tomahakok le vannak kötve más feladatokra.

A Tomahawk-rakéták lehetséges transzferjéről

