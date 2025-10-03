  • Megjelenítés
Kiszivárgott videó: páncélosokkal tömött orosz vonat halad a NATO határa felé
Kiszivárgott videó: páncélosokkal tömött orosz vonat halad a NATO határa felé

A friss felvételeken az látható, hogy az szentpétervári körzetben szállítják az orosz páncélosokat a határ felé.

A közösségi médiában jelent meg egy felvétel, hogy az Orosz Vasutak polgári leányvállalata egy hosszú szerelvényen szállítja a páncélosokat. A videón az látható, hogy a korábban raktárakban álló 2Sz19 Mszta-SzM2 152 mm-es önjáró aknavetőket, valamint 2Sz5 Hiacint önjáró tarackokat szállítanak. Az egyik vagon ajtaja nyitva van, ahol látható, hogy orosz katonák is utaznak a vonaton. A források szerint a videó nem messze készült Szentpétervár-Pszkov csomóponttál és a jármű Észtország vagy Lettország irányába tart, vélhetően valahol

a NATO országok közelében található bázison kapnak majd helyet a páncélosok.

Az orosz katonai doktrínában kimagasló szereppel bír a vasút, ez a logisztika és utánpótlás legfontosabb infrastrukturális eleme. Az ukránpárti oldalak éppen ezért hangsúlyozzák, hogy Kijevnek kiemelt figyelmet kellene fordítani az ilyen kulcsfontosságú elemek megsemmisítésére, mivel ezzel komoly ellátási zavarokat lehet okozni Oroszországban, illetve a hadsereg utánpótlását is meg lehet nehezíteni. Kiemelik, hogy különösen súlyos károkat lehet okozni Moszkvának azokon a helyeken, ahol csak egy-egy vonal van, és nincs lehetőség kerülőúton helyettesíteni a kieső sínpárt.

