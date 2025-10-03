Megindultak a hadihajók és a katonai repülőgépek a vitatott terület felé: Peking végleg lezárná a konfliktust

A hét közepén egy szuperszonikus, hajóelhárító rakétákkal felszerelt kínai bombázó repült el a Dél-kínai-tenger keleti részén található zátonyok felett, melyeket Kína a saját területének tekint. A térségben a saját fennhatóságát hangsúlyozza a Fülöp-szigetek is, ez pedig egyre inkább fokozódó feszültséghez vezet a két ország között. A keleti nagyhatalom a katonai jelenlétének fokozásával törekszik érvényt szerezni az akaratának. Ennek alátámasztására
a héten hadihajókat és katonai repülőgépeket küldött a vitatott területre, hogy ott hadgyakorlatokat hajtsanak végre.
A kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) Déli Hadszíntér-parancsnokságának közleménye szerint a gyakorlatok célja a „járőrözés és az éberség megerősítése, az érintett területek ellenőrzésének és irányításának további erősítése, valamint a jogellenes jogsértések és provokációk hatékony visszaszorítása” volt. A résztvevő katonai járművek között volt egy H-6-os bombázó, ezt az akár 500 kilométeres távolságban is veszélyes YJ-12 szuperszonikus hajóelhárító rakétákkal szerelték fel. Ezen felül a térségbe érkezett három darab 054A típusú fregatt is. A bombázót legalább két J-16-os típusú vadászgép kísérte.
A lépés célja Kína szuverenitásának és biztonságának határozott védelme, miközben fenntartja a békét és a stabilitást a Dél-kínai-tengeren
– írta a közlemény.
A terület egyre feszültebbé válik, miután egyik fél sem enged abból, hogy a Scarborough-zátony felügyeletét megtartsa. A konfliktus az elmúlt időszakban többször is incidensekig fajult, így a kínaiak vízágyúkkal igyekeztek elűzni a szerintük a területüket megsértő Fülöp-szigeteki járműveket. Manila és Peking is a tengeri járőrözések növelésével igyekszik elrettentő erőt alkalmazni, a mostani erődemonstráció viszont túltesz ezeken.
Címlapkép forrása: Qian Baihua/VCG via Getty Images
