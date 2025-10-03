Megszólalt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség is az ukrán nukleáris krízisről

A NAÜ tájékoztatása szerint a Zaporizzsjai Atomerőmű (ZNPP) szeptember 23. óta külső áramellátás nélkül van a létesítménytől mintegy 1,5 kilométerre zajló katonai tevékenységek következtében - számolt be az OAH. Az erőmű kritikus rendszereit jelenleg vészhelyzeti dízelgenerátorok biztosítják - erről bővebben itt írtunk:
A NAÜ szakértői most megerősítették, hogy
a dízelgenerátorok üzemeltetéséhez több mint 10 napra elegendő üzemanyag-készlet áll rendelkezésre, és ennek rendszeres külső pótlása folyamatos.
Az erőmű vezetése azt is jelezte az ügynökségnek, hogy rendelkeznek a sérült 750 kV-os vezeték és a május eleje óta lekapcsolt tartalék 330 kV-os vezeték javításához szükséges szakemberekkel és alkatrészekkel, azonban a folyamatos katonai tevékenységek miatt a helyreállítási munkálatokat eddig nem tudták elvégezni. A NAÜ mindkét háborús féllel együttműködik a külső áramellátás helyreállítása érdekében.
A csernobili létesítményt illetően a NAÜ arról számolt be, hogy feszültségingadozás miatt 2025. október 1-jén a 330 kV-os vezetéket, majd október 2-án a 750 kV-os vezetéket is lekapcsolták. A biztonsági rendszerek és a vészhelyzeti dízelgenerátorok az előírásoknak megfelelően működtek, amíg a két külső áramellátási pont helyreállítása meg nem történt, ami azóta már sikeresen lezajlott.
A NAÜ hangsúlyozta, hogy mindkét létesítményben a háttérsugárzás mértéke változatlan, megfelel az eddig mért értékeknek, így közvetlen veszély nem áll fenn jelenleg, de sürgős megoldásra van szükség a további biztonságos üzem fenntartásához.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
