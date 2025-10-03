  • Megjelenítés
Megtámadták Oroszországot - Riasztották a védelmi erőket
Megtámadták Oroszországot - Riasztották a védelmi erőket

Jelentést adott ki az orosz védelmi minisztérium, melyben az olvasható, hogy három határ menti megyében is légvédelmi riasztás volt, mivel az ukrán haderő támadást indított Oroszország ellen.

Az orosz légvédelmi erők drónokat lőttek le a határ menti Kurszk, Voronyezs és Belgorod régiókban – olvasható a közleményben. Ez a két megye Oroszország nemzetközileg elismert területe. Emellett drónokat fogtak el a megszállt Krím térségében és a Fekete-tenger fölött is.

A támadás tegnap éjjel 11-től reggel 7-ig tartott, 20 repülő objektumot semlegesítettek az orosz légvédelmi erők.

Azt nem tudni, mennyi drónt nem sikerült elfogni, Moszkva ezt nem szokta közölni.

Oroszország és Ukrajna rendszeresen támadják egymás területét nagy hatótávolságú drónokkal. Ukrajna elsősorban orosz katonai objektumokat és energetikai létesítményeket támad – vélhetően most is ez volt a cél.

Áldozatokról, illetve az okozott kár mértékéről nincs hír.

