Ömlenek a fegyverek: masszív erősítést kaphat az orosz hadsereg
Ömlenek a fegyverek: masszív erősítést kaphat az orosz hadsereg

Két hónapnyi szünet után valószínűleg ismét elkezdte küldeni Oroszországnak a fegyvereket Észak-Korea – írta meg az UNN.

A lap arra alapozva jutott el erre a következtetésre, hogy ismét felbukkant az északi Raszon város kikötőjében a Lady R, egy nagy kapacitású teherhajó, amely fontos szerepet játszott eddig is az Oroszországnak juttatott fegyvertranszferekben.

A hajóról konténereket pakoltak le, újabb konténereket rakodtak fel, majd

nagy valószínűséggel útnak indult szeptember végén az oroszországi Vosztocsnyij kikötőjébe.

Oroszország utoljára augusztus elején kapott fegyvereket Észak-Koreától – nem tudni, hogy a közel két hónapnyi szünet mivel magyarázható.

Észak-Korea fegyverekkel és katonákkal is támogatta Moszkva Ukrajna ellen viselt háborúját.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

