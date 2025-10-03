Orosz hackerek célkeresztjében a román kritikus infrastruktúra - Olyan intézkedéseket vezetnek be, amire még nem volt példa

Romániában egyre gyakoribbak a kritikus energetikai infrastruktúrát célzó kibertámadások, ezért a hatóságok átfogó jogszabályi szigorításokra készülnek - számolt be a Montel.

A Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC) szerint az elmúlt időszakban

jelentős növekedés volt tapasztalható az incidensek számában, különösen az energiaszolgáltatók ellen.



Cezar Barbuceanu, a DNSC szakértője szerint a támadások között kifinomult kémkedési akciók, zsarolóvírusok és DDoS-rohamok is szerepelnek, amelyek gyakran orosz hátterű hackercsoportokhoz köthetők.

Egy ilyen csoportot uniós ügynökségek már júliusban azonosítottak. Az Europol közlése szerint a NoName057(16) több ezer köz- és magánszektorbeli weboldalt támadott meg és naponta átlagosan 73 akciót hajtott végre. Bár a támadások - amelyek feltehetőleg szintén orosz eredetűek voltak - kezdetben csak Ukrajnát célozták, azokat később kiterjesztették az Ukrajnát támogató országokra is.

Az európai energetikai infrastruktúra egyértelműen kiemelt célpontja ezeknek a támadásoknak

- mondta akkor Amund Vik, az Eurasia Group tanácsadója és Norvégia korábbi kőolaj- és energiaügyi miniszterhelyettese.

Új jogszabályi keretek

A kormány javaslata alapján a jövőben

a kiberbiztonsági megfelelés az áramhálózathoz való hozzáférés és a prioritásos betáplálás feltétele lesz.

A tervezet előírja az egységes európai szabványokhoz való igazodást és az ágazat szereplőinek kötelező védelmi intézkedéseit.

Románia már átélt zsarolóvírus-támadást az áramszolgáltatók ellen és DDoS-támadást az olajipari infrastruktúrán. Az energiaszektort biztonsági eszközként kezelni helyes és szükséges lépés

– fogalmazott Eusebiu-Valentin Stamate elemző.

Kibervédelmi központ alakulhat

A tervezett intézkedések között szerepel egy különálló Kibervédelmi Incidenskezelő Központ létrehozása is, amely kizárólag az energetikai ágazatban bekövetkező támadásokra reagálna.

Barbuceanu szerint a változtatások erősítik a hatóság felügyeleti és beavatkozási képességeit, és segítik a szolgáltatókat a biztonságosabb infrastruktúra kialakításában.

Nem elsősorban geopolitikai játszmáról van szó, hanem arról az alapelvről, hogy egy biztonságos és ellenálló államnak régóta prioritásként kellett volna kezelnie a kritikus infrastruktúra védelmét

– tette hozzá Stamate.

