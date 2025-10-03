Orosz hackerek célkeresztjében a román kritikus infrastruktúra - Olyan intézkedéseket vezetnek be, amire még nem volt példa

A Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC) szerint az elmúlt időszakban
jelentős növekedés volt tapasztalható az incidensek számában, különösen az energiaszolgáltatók ellen.
Cezar Barbuceanu, a DNSC szakértője szerint a támadások között kifinomult kémkedési akciók, zsarolóvírusok és DDoS-rohamok is szerepelnek, amelyek gyakran orosz hátterű hackercsoportokhoz köthetők.
Egy ilyen csoportot uniós ügynökségek már júliusban azonosítottak. Az Europol közlése szerint a NoName057(16) több ezer köz- és magánszektorbeli weboldalt támadott meg és naponta átlagosan 73 akciót hajtott végre. Bár a támadások - amelyek feltehetőleg szintén orosz eredetűek voltak - kezdetben csak Ukrajnát célozták, azokat később kiterjesztették az Ukrajnát támogató országokra is.
Az európai energetikai infrastruktúra egyértelműen kiemelt célpontja ezeknek a támadásoknak
- mondta akkor Amund Vik, az Eurasia Group tanácsadója és Norvégia korábbi kőolaj- és energiaügyi miniszterhelyettese.
Új jogszabályi keretek
A kormány javaslata alapján a jövőben
a kiberbiztonsági megfelelés az áramhálózathoz való hozzáférés és a prioritásos betáplálás feltétele lesz.
A tervezet előírja az egységes európai szabványokhoz való igazodást és az ágazat szereplőinek kötelező védelmi intézkedéseit.
Románia már átélt zsarolóvírus-támadást az áramszolgáltatók ellen és DDoS-támadást az olajipari infrastruktúrán. Az energiaszektort biztonsági eszközként kezelni helyes és szükséges lépés
– fogalmazott Eusebiu-Valentin Stamate elemző.
Kibervédelmi központ alakulhat
A tervezett intézkedések között szerepel egy különálló Kibervédelmi Incidenskezelő Központ létrehozása is, amely kizárólag az energetikai ágazatban bekövetkező támadásokra reagálna.
Barbuceanu szerint a változtatások erősítik a hatóság felügyeleti és beavatkozási képességeit, és segítik a szolgáltatókat a biztonságosabb infrastruktúra kialakításában.
Nem elsősorban geopolitikai játszmáról van szó, hanem arról az alapelvről, hogy egy biztonságos és ellenálló államnak régóta prioritásként kellett volna kezelnie a kritikus infrastruktúra védelmét
– tette hozzá Stamate.
Címlapkép forrása: Andrew Brookes
Nagyot bukhat a legnagyobb svájci bank az autóipari óriás csődjén
Még nem tudni, mennyi pénz fog elúszni.
A Fed döntéshozója szerint nincs baj a munkaerőpiacon
Alternatív adatokra is támaszkodnak.
Lecsapott a NAV - Több százmilliós SZÉP-kártyás csalás buktattak le
Zárt Facebook-csoportba épültek be az ellenőrök.
Mészáros Lőrinc a világ 1000 leggazdagabbja közé került, de van egy magyar, aki 16-szor vagyonosabb nála
Nem csak Soros György előzi meg a milliárdost.
Trump nem viccel: ez már háborús csapatösszevonás, bármelyik pillanatban támadhat Amerika
Már Washingtonban is úgy látják, hogy küszöbön lehet egy katonai csapás.
Magyar tudósok rájöttek, mi történik valójában a szennyvíztisztító telepeken
Szegeden vizsgálták.
Ömlenek a fegyverek: masszív erősítést kaphat az orosz hadsereg
Mozgolódik Moszkva legerősebb szövetségese.
5 dolog, amit mindenképpen szem előtt kell tartania egy Otthon Start igénylőnek
Elindult az Otthon Start lakáshitel, az érdeklődés óriási az új támogatott kölcsönt iránt. Vannak azonban olyan szabályok, bankok közötti eltérések, amelyeket mindenképpen érdemes szem el
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
Az osztalék portfólióm - 2025. szeptember
Aktív hónap volt, vásároltam sokat, új részvényeket és a már meglévők mellé is. Osztalék viszont alig csordogált.VáltozásokUnited Parcel Service, Inc. (UPS) vásárlás 85 dolláron, 7,72%
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.