Ostrom alatt a harkivi védőbástya, áttörés az orosz hadiiparban - Pénteki híreink az ukrán frontól percről percre
Ostrom alatt a harkivi védőbástya, áttörés az orosz hadiiparban - Pénteki híreink az ukrán frontól percről percre

Miközben többé-kevésbé stabilizálódott a helyzet a donyecki Pokrovszk városnál, Kupjanszk utcáin, Harkiv megyében nyomulnak előre az orosz katonák. Nicaragua elismerte a megszállt ukrán megyéket, mint Oroszország része, Kijev megszakította velük a diplomáciai kapcsolatot. Donald Trump amerikai elnök egyre intenzívebb hírszerzési támogatást ad Ukrajnának, miközben az amerikai fegyvercsomagok is elkezdtek felpörögni. A Financial Times friss cikke szerint az orosz hadiipar új rakétái már ki tudják cselezni a Patriot légvédelmi rendszereket. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.
Sokkoló levelet küldött Putyinnak az amerikai ország - Ukrajna azonnal megszakít minden kapcsolatot

Nicaragua elismerte Ukrajna „annektált” megyéit, mint Oroszország rége, Ukrajna azonnal megszakította a kapcsolatot a latin-amerikai állammal – írja az UNN.

Sokkoló levelet küldött Putyinnak az amerikai ország - Ukrajna azonnal megszakít minden kapcsolatot
Ostrom alatt a harkivi védőbástya, áttörés az orosz hadiiparban - Pénteki híreink az ukrán frontól percről percre

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Atomkatasztrófával fenyeget a háború, visszatért Amerika kegyeibe Kijev - Háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: Maks Muravsky/Global Images Ukraine via Getty Images

