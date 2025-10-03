Rejtélyes drónok jelentek meg az európai hatalom egén

Péntek reggel 5 óra körül újranyitották a müncheni repülőteret, miután kora hajnalban felfüggesztették a légi forgalmat drónok észlelése miatt.

A légiforgalmi irányítás

csütörtökön, röviddel este negyed 11 után döntött a repülés korlátozásáról, majd később a felfüggesztéséről több drón észlelése miatt.

A légikikötő közleménye szerint 17 járatot töröltek és 15-öt átirányítottak Stuttgartba, Nürnbergbe, Bécsbe és Frankfurtba. Az intézkedés közel 3 ezer utast érintett.

Az elmúlt hetekben több alkalommal történt hasonló eset Dániában és Norvégiában, egyes vélemények szerint "hibrid támadás" alatt áll Európa, amely során a védelmi képességeket tesztelik, ezekről itt írtunk:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images