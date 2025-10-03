  • Megjelenítés
Rejtélyes drónok jelentek meg az európai hatalom egén
Rejtélyes drónok jelentek meg az európai hatalom egén

MTI
Péntek reggel 5 óra körül újranyitották a müncheni repülőteret, miután kora hajnalban felfüggesztették a légi forgalmat drónok észlelése miatt.

A légiforgalmi irányítás

csütörtökön, röviddel este negyed 11 után döntött a repülés korlátozásáról, majd később a felfüggesztéséről több drón észlelése miatt.

A légikikötő közleménye szerint 17 járatot töröltek és 15-öt átirányítottak Stuttgartba, Nürnbergbe, Bécsbe és Frankfurtba. Az intézkedés közel 3 ezer utast érintett.

Az elmúlt hetekben több alkalommal történt hasonló eset Dániában és Norvégiában, egyes vélemények szerint "hibrid támadás" alatt áll Európa, amely során a védelmi képességeket tesztelik, ezekről itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Lecsapott Franciaország az orosz "árnyékflottára": válasz születhet a rejtélyes drónincidensre is

Egymást érik a különösebbnél különösebb drónincidensek Európában – Itt az újabb rejtélyes észlelés

Újabb drónincidens: európai kritikus infrastruktúra felett jelent meg egy azonosítatlan drón

Sorozatos légtérsértések után lépett az EU-s ország: így akadályoznák meg a drónos incidenseket

Kimondták: hibrid támadás alatt áll az egyik európai ország, eszkalálódnak az események

Itt valami nem stimmel: újabb súlyos drónincidens történt az európai országban

Figyelmeztetnek a szakértők: hibrid fenyegetéssel tesztelik Európa védelmi képességeit

Súlyos skandináv drónincidens: a miniszterelnök szerint nem zárható ki az orosz akció

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

