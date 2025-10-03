  • Megjelenítés
Rejtélyes drónraj tűnt fel egy NATO-bázis felett, kongatják a vészharangot Európában
Rejtélyes drónraj tűnt fel egy NATO-bázis felett, kongatják a vészharangot Európában

Csütörtök este 15 ismeretlen drón repült végig egy belga katonai bázis fölött, közel a német határhoz - számolt be a Politico.

A belga védelmi minisztérium pénteken közölte, hogy az ügyben vizsgálatot indítottak. Egyelőre nem tisztázott, honnan érkeztek a drónok és ki irányította őket, de a jelentések szerint a bázis felett való átrepülés után Németország területére távoztak.

Csütörtök este egy ehhez hasonló incidens miatt a müncheni repülőtéren is fel kellett függeszteni a légi forgalmat, ami 17 járat törlését eredményezte és közel 3000 utast érintett.

Markus Söder bajor miniszterelnök pénteken kijelentette, hogy a rendőrségnek azonnal le kellene lőnie az ilyen drónokat.

Bajorországnak gyorsított eljárásban kell törvényt alkotnia erről"

- írta a keresztényszociális politikus az X-en.

Az elmúlt hetekben dán és norvég repülőtereken is fel kellett függeszteni a működést drónészlelések miatt.

A legtöbb NATO-ország Oroszországot gyanítja az incidensek hátterében, de erről még egyik érintett sem közölt bizonyítékokat. Legutóbb a francia hatóságok foglaltak le egy orosz árnyékflottához tartozó tangerhajót, amelyről a gyanú szerint a Dánia területén tapasztalt berepülést indították.

