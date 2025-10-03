Sorra bukkannak fel a titokzatos bázisok a kulcsfontosságú útvonalnál: egy új katonai hatalom van felemelkedőben

A műholdképek elemzése alapján az Emírségek katonai létesítményei a Szokotra-szigetektől Szomália és Jemen partjaiig terjednek. Ez a befolyási övezet különösen gyorsan bővült a 2023. október 7-i Hamász-támadás és a gázai háború kitörése óta. Az Emírségek szövetségesei, köztük Izrael és az Egyesült Államok is részt vettek a bázisok létrehozásában és bővítésében. például Jeruzsálem tiszteket küld a helyszínre, és radarrendszerekkel segítik az Emírségeket a húszi támadások megfigyelésében és elhárításában. A két ország között létezik egy „Crystal Ball” nevű hírszerzési információmegosztó platform is.

Az Emírségek és Izrael kapcsolata már a hivatalos diplomáciai viszony létrejötte előtt is fejlett volt, csak csendben tartották

- nyilatkozta Alon Pinkas izraeli diplomata.

A bázisokat nem az Emírségek hivatalos területén építették, hanem szövetségeseik által ellenőrzött területeken, beleértve a jemeni Déli Átmeneti Tanács (STC) által irányított területeket, valamint Szomáliföld és Puntföld régióit, amelyek Szomália részei. Katonai bázisokat, kifutópályákat és egyéb létesítményeket építettek vagy bővítettek Abd al-Kuri és Samhah szigeteken (a Szokotra-szigetcsoport részei), Bosaso és Berbera repülőterein Puntföldön és Szomáliföldön, a jemeni Mochában, valamint Mayun vulkanikus szigetén, amely a Báb el-Mandeb-szorosban található. Itt a világ olajszállítmányainak 30 százaléka halad át.

A kiépülő bázishálózat lehetővé teszi az Emírségek és szövetségesei számára a térség ellenőrzését. A létesítmények összekapcsolt rakétavédelmi és hírszerzési információmegosztó rendszert alkotnak Izrael, az Emírségek és más szövetségesek között. Míg ez a bázislánc létfontosságú a globális hajóforgalom és a húszi vagy iráni tevékenység megfigyelése szempontjából, Bosaso és Berbera a diplomáciai és helyi források szerint

egyre fontosabbá vált az Emírségek számára a szudáni Gyors Támogató Erők (RSF) paramilitáris csoport támogatásában.

Az Emírségek a Vörös-tenger és az Ádeni-öböl körüli bázishálózat létrehozásával párhuzamosan páratlan pénzügyi erejét felhasználva támaszpontokat hozott létre a Szudánt körülvevő országokban is, beleértve Líbia délkeleti részét, Csádot, a Közép-afrikai Köztársaságot, Ugandát, Etiópiát és Kenyát. A műholdképek szerint az Abu-Dzabi 2022 végén kezdte meg egy légibázis építését Abd al-Kuri északi partján. 2023 októberétől egy körülbelül 2,41 km hosszú kifutópályát és egy három kilométeres földes meghosszabbítást építettek, ennek nagy része 2025 márciusára elkészült.

The island bases are connected by maritime routes, infrastructure patterns and intelligence facilities to the UAE’s military presence in Bosaso and Berbera, two ports in Puntland and Somaliland, regions that have separatist movements seeking a break from Somalia pic.twitter.com/s5Su0nA0VM https://t.co/s5Su0nA0VM — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 3, 2025

A kifutópálya most már képes közepes és nehéz katonai teherszállító repülőgépek, köztük az amerikai C-130 Hercules, az orosz Il-76 nehéz szállítógépek és drónok, például az izraeli Hermes 900 pilóta nélküli légi jármű (UAV) fogadására. Miközben Abd al-Kurin folytak a munkálatok, a Szokotra három lakott szigete közül a legkisebben, Samhah-on is gyors ütemben haladtak. A műholdképek szerint az Emírségek 2024-ben kezdte meg egy kifutópálya építését a szigeten, amely 2025 áprilisára készült el.

Mayun (más néven Perim), egy vulkanikus sziget a Báb el-Mandeb-szorosban, a legfontosabb stratégiai pozíciót foglalja el. A szoros a világ egyik kulcsfontosságú tengeri szűkületét jelenti az energiaszállítmányok és a kereskedelmi áruk számára, és

komoly hatással volt rá, amikor a húszik 2023 novemberében megkezdték támadásaikat.

A műholdképek szerint a Mayun légibázis kifutópályája jelenleg körülbelül 1,85 km hosszú, és a sziget nyugati partja mentén északnyugatról délkeletre lejt. A kifutópálya sötét színű burkolt felületből áll, amely alkalmas közepes méretű repülőgépek vagy nagy drónok és személyzettel ellátott felderítő repülőgépek számára.

Az Emírségek szomáliai jelenléte, különösen Bosaso és Berbera kikötőiben, szembeállította az országot Hassan Sheikh Mohamud szomáliai kormányával. A műholdképek szerint a Bosaso légibázison az emírségi vezetés radarállomást, megerősített lőszerraktárakat, az IL-76 nehéz szállító repülőgépek számára kijelölt rakodóterületet, tábori kórházat és járműtárolót létesített. Szomáliföldön az Emírségek 2017-re nyúló szerepvállalása részeként a berberai haditengerészeti bázist egy modern katonai kikötővé, mélyvízi dokkal, kifutópályával és hangárokkal rendelkező létesítménnyé alakították. A berberai kifutópálya 4 km hosszú, ami lehetővé teszi nehéz szállítógépek és vadászgépek fogadását.

A jelenlegi helyzet több elemet ötvöz. Az Emírségek rendkívüli propaganda- és lobbigépezete, hajlandósága a katonai beavatkozásra több hadszíntéren, pénzügyi erőforrásai és a nemzetközi normák teljes figyelmen kívül hagyása

- mondta Jalel Harchaoui elemző.

Bár az Emírségek nyílt diplomáciát folytat Izraellel, a Vörös-tengeren és az Ádeni-öbölben folytatott műveletei továbbra is zajlanak, hajók és repülőgépek közlekednek a befolyási övezetét alkotó bázisok között. Ez a kis monarchia monumentális ambícióinak egyértelmű jele.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 09. 29. Becsapódott az újabb rakéta, lángokban áll egy hajó a világ legfontosabb kereskedelmi útvonalán

Címlapkép forrása: Israel Aerospace Industries via Getty Images