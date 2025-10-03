  • Megjelenítés
Súlyos vereséget szenvedhetett az ukrán származású tábornok: kudarccá vált az offenzíva, sokan már árulónak tartják
Súlyos vereséget szenvedhetett az ukrán származású tábornok: kudarccá vált az offenzíva, sokan már árulónak tartják

Az orosz hadsereg katasztrofális veszteségeket szenved(ett) a kupjanszki offenzívában, ahol már 13 ezer katonát vesztettek el anélkül, hogy jelentős területi nyereséget értek volna el - állítja az Euromaidanpress.

Az ukrán portál szerint Oroszország kupjanszki offenzívája az ukrajnai háború egyik legnagyobb kudarcává vált. A hadművelet teljes dandárokat emészt fel, miközben érdemi területi nyereséget nem hoz. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a támadást egy korábban ukrán tisztként szolgáló tábornok irányítja, ami egyre nagyobb gyanakvást kelt az orosz sorokban.

A portál szerint a teljes bekerítésre irányuló orosz törekvések folyamatosan kudarcot vallottak, mind a páncélos oszlopok, mind a gyalogsági rohamok esetében. Piscsane és Szinkivka környékét kiégett orosz harcjárművek tucatjai borítják.

Kupjanszktól északra az orosz csapatok hónapokig tartó harcok után elfoglalták Dvoricsnát, ugyanakkor a páncélozott járművek nem tudnak átkelni az Oszkil folyón, az ukrán tűzerő pedig megakadályozza a további előrenyomulást.

Összességében - a portál szerint -

Oroszország közel két évet, legalább két hadsereget és 13 ezer katonát áldozott fel Kupjanszk térségében, egyelőre látványos eredmény nélkül.

A kudarcok különös találgatásokat szültek: vajon Szerhij Sztorozsenko altábornagy, az offenzíva orosz parancsnoka valójában ukrán kém lenne?

A Harkivban született Sztorozsenko ugyanis egykor kitüntetett ukrán tiszt volt, a 36. tengerészgyalogos dandár parancsnoka. A 2014-es krími orosz hatalomátvétel során azonban átállt, és szemtanúk szerint arra biztatta embereit, hogy adják át fegyvereiket és álljanak Oroszország oldalára. Később pedig hadsereget (6. hadsereg) kapott Moszkvától, így a 2022-es háborúban már orosz oldalon harcol.

