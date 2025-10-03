Lezuhant egy An–2-es repülőgép a Szibériában található Krasznojarszki határterületen,
mindkét pilóta életét vesztette.
Egy közzétett fotón látható, hogy a repülőgép lényegében megsemmisült.
️ An-2 plane crashed in the Krasnoyarsk Krai. At least one person dead. Two pilots were presumably on board.A case has been opened for violating air transport regulations, resulting in the deaths of two people. pic.twitter.com/L41Wk4jJom https://t.co/L41Wk4jJom— MAKS 25 (@Maks_NAFO_FELLA) October 3, 2025
Az orosz Államközi Légügyi Bizottság vizsgálatot indított a légikatasztrófa körülményeinek kiderítésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Újabb gyomrost kapott az amerikai növekedés
Nagyon rossz kombináció érkezett.
Kettőt pislogunk, és már 30 tagú lesz az EU: kiderült, mely országok csatlakoznak a következő évtizedben
Nem Ukrajnára és Moldovára kellene figyelni, surranó pályán már több ország is a cél felé tart.
Hírszerzési jelentés: NATO-ország hadihajóit vette célba Oroszország, centiken múlhat az eszkaláció
Dánia szerint az orosz haditengerészet hibrid háborút folytat ellenük.
Szörnyű véget ért az orosz An–2-es útja, vizsgálat kezdődött a rejtély megoldására
A gép két pilótája életét vesztette.
Felkészülni! Megugrik a választás évében a költségvetés hiánya
Nem kevéssel, de ez nem is meglepő.
A stratégiai szuverenitás kántálása miatt jött figyelmeztetés – nem lehet ész nélkül szórni az állami pénzt
A gazdaságélénkítés nem egy ész nélküli költekezés kell, hogy legyen – figyelmeztet az IMF.
Új programot indít a Visa: hamarosan még több hazai kisvállalkozás webshopjában fizethetünk digitálisan
Hat hónapig díjmentessé teszik a kártyaelfogadást a programban résztvevő vállalkozások számára.
Kiderült, mire lehet képes Peking titokzatos LY1-es csúcsfegyvere
A katonai szaklap szerint lekörözi a versenytársakat is.
Így szerezhetsz a lakáshiteleddel 20%-os adóvisszatérítést
Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások 2025-ben egyszeri, időszakos lehetőséget adnak arra, hogy a pénztárban felhalmozott összeg egy részét lakáscélra (hiteltörlesztésre vagy felúj
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.