Szörnyű véget ért az orosz An–2-es útja, vizsgálat kezdődött a rejtély megoldására
Szörnyű véget ért az orosz An–2-es útja, vizsgálat kezdődött a rejtély megoldására

Két pilótával a fedélzetén lezuhant egy orosz An–2-es repülőgép – írja a TASZSZ.

Lezuhant egy An–2-es repülőgép a Szibériában található Krasznojarszki határterületen,

mindkét pilóta életét vesztette.

Egy közzétett fotón látható, hogy a repülőgép lényegében megsemmisült.

Az orosz Államközi Légügyi Bizottság vizsgálatot indított a légikatasztrófa körülményeinek kiderítésére.

