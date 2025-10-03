  • Megjelenítés
Terrortámadás Angliában: drámai fejleményre derült fény
Terrortámadás Angliában: drámai fejleményre derült fény

A pénteken ismertté vált előzetes vizsgálati eredmények szerint a rendőrök lőtték le véletlenül az egyik áldozatot a manchesteri zsinagóga ellen tegnap elkövetett terrortámadás elhárítása közben. A brit belügyminiszter pénteki felhívásában a palesztinpárti tüntetések felfüggesztését kérte a szervezőktől.

A felhívás előzményeként a merénylet után spontán tüntetést tartottak Londonban palesztinpárti csoportok. Az erőszakcselekményekbe torkolló megmozdulás többtucatnyi résztvevőjét őrizetbe vették.

A zsidó vallás legfontosabb ünnepén, jom kippur napján elkövetett támadás az északnyugat-angliai nagyváros Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál történt. A feltételezett elkövető, Jihad Al-Shamie 35 éves szíriai származású brit állampolgár több embert autójával elütött, másokat pedig megkéselt.

A merényletben ketten életüket vesztették, négyen súlyosan megsérültek. A támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték.

A Scotland Yard hivatalosan terrorcselekménynek nyilvánította a támadást.

A manchesteri rendőrség ugyanakkor pénteki tájékoztatásában közölte: a belügyminisztérium előzetes patológiai vizsgálata alapján úgy tűnik, hogy az egyik áldozat lőfegyver okozta sérülés miatt vesztette életét.

Sir Stephen Watson, a városi rendőrségi főparancsnoka közölte: a jelenlegi információk arra vallanak, hogy a tettesnél nem volt lőfegyver a merénylet idején, azt csak a rendőrök használtak a támadás elhárítása során, annak megakadályozására, hogy a támadó behatoljon a zsinagógába.

Watson megfogalmazása szerint ebből az következik, hogy – jóllehet még további vizsgálatokra lesz szükség –

az egyik áldozat a rendőri akció tragikus és előreláthatatlan következményeként szenvedhetett halálos lőtt sérülést.

A főparancsnok szerint a kórházban kezelt egyik sérültről is azt állapították meg az orvosok, hogy lőfegyver okozta sérülését, de az állapota nem életveszélyes.

Watson szerint valószínűleg mindketten a zsinagóga bejárati ajtaja mögött álltak, szorosan egymás mellett, miközben a hívők bátran szembeszálltak a merénylővel, hogy megakadályozzák behatolását a zsinagógába.

shabana mahmood munkáspárt brit belügyminiszter Home_Secretary_attends_Five_Country_Ministerial_2025_-_Day_One_-_54774701511
A munkáspárti Shabana Mahmood, az Egyesült Királyság első muszlim vallású női belügyminisztere a Five Eyes angolszász titkosszolgálati együttműködés szeptemberi miniszteri tanácskozásán. Fotó: UK Home Office / Wikimedia Commons

Felszólítás a belügyminisztertől

Shabana Mahmood brit belügyminiszter pénteken felszólította a rendszeres palesztinpárti tüntetések szervezőit, hogy

a zsidó közösség iránti szolidaritásból függesszék fel ezeket a demonstrációkat.

A kormány fokozta a biztonsági intézkedéseket a zsinagógáknál az egész ország területén, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy zsidó közösségünket biztonságban tudjuk

- közölte Mahmood, majd hozzátette:

Azoknak, akik meg akarnak osztani bennünket: kudarcot fognak vallani.

Szombatra a palesztinpárti csoportok újabb nagyszabású tüntetést szerveznek Londonban és más brit nagyvárosokban Izrael gázai hadműveletei ellen, valamint a brit kormány által nemrégiben terrorszervezetnek nyilvánított és betiltott Palestine Action nevű szerveződés mellett.

A Global Movement for Gaza UK nevű szervezet már csütörtök este, néhány órával a manchesteri zsinagóga elleni támadás után tüntetést tartott a londoni miniszterelnöki hivatal közelében, és a résztvevők többször összecsaptak a rendőrökkel. A Scotland Yard pénteki közleménye szerint a megmozduláson 40 embert őrizetbe vettek.

