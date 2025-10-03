Terrortámadás Angliában: drámai fejleményre derült fény

A felhívás előzményeként a merénylet után spontán tüntetést tartottak Londonban palesztinpárti csoportok. Az erőszakcselekményekbe torkolló megmozdulás többtucatnyi résztvevőjét őrizetbe vették.
A zsidó vallás legfontosabb ünnepén, jom kippur napján elkövetett támadás az északnyugat-angliai nagyváros Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál történt. A feltételezett elkövető, Jihad Al-Shamie 35 éves szíriai származású brit állampolgár több embert autójával elütött, másokat pedig megkéselt.
A merényletben ketten életüket vesztették, négyen súlyosan megsérültek. A támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték.
A Scotland Yard hivatalosan terrorcselekménynek nyilvánította a támadást.
A manchesteri rendőrség ugyanakkor pénteki tájékoztatásában közölte: a belügyminisztérium előzetes patológiai vizsgálata alapján úgy tűnik, hogy az egyik áldozat lőfegyver okozta sérülés miatt vesztette életét.
Sir Stephen Watson, a városi rendőrségi főparancsnoka közölte: a jelenlegi információk arra vallanak, hogy a tettesnél nem volt lőfegyver a merénylet idején, azt csak a rendőrök használtak a támadás elhárítása során, annak megakadályozására, hogy a támadó behatoljon a zsinagógába.
Watson megfogalmazása szerint ebből az következik, hogy – jóllehet még további vizsgálatokra lesz szükség –
az egyik áldozat a rendőri akció tragikus és előreláthatatlan következményeként szenvedhetett halálos lőtt sérülést.
A főparancsnok szerint a kórházban kezelt egyik sérültről is azt állapították meg az orvosok, hogy lőfegyver okozta sérülését, de az állapota nem életveszélyes.
Watson szerint valószínűleg mindketten a zsinagóga bejárati ajtaja mögött álltak, szorosan egymás mellett, miközben a hívők bátran szembeszálltak a merénylővel, hogy megakadályozzák behatolását a zsinagógába.
Felszólítás a belügyminisztertől
Shabana Mahmood brit belügyminiszter pénteken felszólította a rendszeres palesztinpárti tüntetések szervezőit, hogy
a zsidó közösség iránti szolidaritásból függesszék fel ezeket a demonstrációkat.
I am horrified by the antisemitic terrorist attack at a synagogue on the holiest day in the Jewish calendar. The government has stepped up security at synagogues across the whole of the country, and we will do whatever is required to keep our Jewish community safe.To those… pic.twitter.com/sdf0ZcKW6N https://t.co/sdf0ZcKW6N— Shabana Mahmood MP (@ShabanaMahmood) October 2, 2025
A kormány fokozta a biztonsági intézkedéseket a zsinagógáknál az egész ország területén, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy zsidó közösségünket biztonságban tudjuk
- közölte Mahmood, majd hozzátette:
Azoknak, akik meg akarnak osztani bennünket: kudarcot fognak vallani.
Szombatra a palesztinpárti csoportok újabb nagyszabású tüntetést szerveznek Londonban és más brit nagyvárosokban Izrael gázai hadműveletei ellen, valamint a brit kormány által nemrégiben terrorszervezetnek nyilvánított és betiltott Palestine Action nevű szerveződés mellett.
A Global Movement for Gaza UK nevű szervezet már csütörtök este, néhány órával a manchesteri zsinagóga elleni támadás után tüntetést tartott a londoni miniszterelnöki hivatal közelében, és a résztvevők többször összecsaptak a rendőrökkel. A Scotland Yard pénteki közleménye szerint a megmozduláson 40 embert őrizetbe vettek.
