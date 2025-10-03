  • Megjelenítés
Történelmi pillanat: először lőtt le orosz repülőgépet az amerikai csúcsfegyver - Itt van a bizonyíték
Globál

Történelmi pillanat: először lőtt le orosz repülőgépet az amerikai csúcsfegyver - Itt van a bizonyíték

Portfolio
Orosz pilóta nélküli repülőgép lelövését jelölő szimbólum jelent meg egy holland F-35-ös vadászbombázón – a NATO-gép részt vett a lengyel légteret megsértő orosz Gerány / Gerbera drónok elfogásában.

Az első világháború óta bevett gyakorlat, hogy a vadászpilóták jelölik légi győzelmeiket a géptörzsre festett strigulákkal, ellenséges hadijelekkel, a lelőtt gépek sziluettjével.

Most a holland légierő egyik F-35-ös vadászbombázóján jelent meg egy orosz Gerány / Gerbera drónra emlékeztető festés, pont a kabin alatti részen, ahova a vadászpilóták az említett győzelmi jelzéseket szokták festeni.

A gép minden bizonnyal részt vett néhány hete a lengyel légteret megsértő orosz drónok lelövésében, ennek bizonyítéka a gépre festett győzelmi jelzés.

A Business Insidernek a holland védelmi minisztérium elismerte a légi győzelmet, sőt, azt állították, hogy a repülőgép több UAV-t is lelőtt (azt nem magyarázták el, miért csak egy sziluett került fel a géptörzsre).

Az eset azért kifejezetten érdekes, mert ez az első alkalom, hogy egy amerikai gyártmányú F-35-ös vadászbombázó orosz repülő járművet lőtt le.

Kapcsolódó cikkünk

Ostrom alatt a harkivi védőbástya, áttörés az orosz hadiiparban - Pénteki híreink az ukrán frontól percről percre

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
ukrajna háború frontvonal péntek percről percre
Globál
Ostrom alatt a harkivi védőbástya, áttörés az orosz hadiiparban - Pénteki híreink az ukrán frontól percről percre
Pénzcentrum
A magyar vendégekért küzdeni kell: tényleg túlárazottak a hazai wellness szállók?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility