Történelmi pillanat: először lőtt le orosz repülőgépet az amerikai csúcsfegyver - Itt van a bizonyíték

Orosz pilóta nélküli repülőgép lelövését jelölő szimbólum jelent meg egy holland F-35-ös vadászbombázón – a NATO-gép részt vett a lengyel légteret megsértő orosz Gerány / Gerbera drónok elfogásában.

Az első világháború óta bevett gyakorlat, hogy a vadászpilóták jelölik légi győzelmeiket a géptörzsre festett strigulákkal, ellenséges hadijelekkel, a lelőtt gépek sziluettjével.

Most a holland légierő egyik F-35-ös vadászbombázóján jelent meg egy orosz Gerány / Gerbera drónra emlékeztető festés, pont a kabin alatti részen, ahova a vadászpilóták az említett győzelmi jelzéseket szokták festeni.

A gép minden bizonnyal részt vett néhány hete a lengyel légteret megsértő orosz drónok lelövésében, ennek bizonyítéka a gépre festett győzelmi jelzés.

An F-35A Lightning ll with the Royal Netherlands Air Force’s 313th “Tiger” Squadron, was spotted recently sporting its first ever drone “kill mark” likely from the interception of a Russian one-way attack drone in the defense of NATO Airspace over Poland on September 9. pic.twitter.com/sepAuS0YfM https://t.co/sepAuS0YfM — OSINTdefender (@sentdefender) October 1, 2025

A Business Insidernek a holland védelmi minisztérium elismerte a légi győzelmet, sőt, azt állították, hogy a repülőgép több UAV-t is lelőtt (azt nem magyarázták el, miért csak egy sziluett került fel a géptörzsre).

Az eset azért kifejezetten érdekes, mert ez az első alkalom, hogy egy amerikai gyártmányú F-35-ös vadászbombázó orosz repülő járművet lőtt le.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images