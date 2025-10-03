Trump nem viccel: ez már háborús csapatösszevonás, bármelyik pillanatban támadhat Amerika

A lap nem írja le egyértelműen, hogy Amerika biztosan arra készül, hogy megtámadja Venezuelát, viszont kitérnek arra, hogy szerintük „az amerikai katonai vezetők is tisztában vannak” azzal, hogy ehhez elég katonai képesség van az ország mellett, illetve rámutatnak arra is, hogy az USA a közelmúltban folytatott olyan katonai tréningeket, melyek egy ilyen támadást szimuláltak.
BIG: Washington Examiner report claims the U.S. military buildup near Venezuela, including warships, F-35s, Marines, and a submarine based in Puerto Rico, goes far beyond anti-drug patrols and could support seizing ports or airfields. While officially framed as… pic.twitter.com/hyng0sEdG7 https://t.co/hyng0sEdG7— Clash Report (@clashreport) October 3, 2025
A Washington Examiner rávilágít arra, hogy Venezuela mellett jelenleg számos, jelentős rombolóerejű amerikai hadiahajó, 10 F-35-ös vadászbombázó, Harrier VTOL-repülőgépek, különleges műveleti egységek és több ezer tengerészgyalogos állomásozik. A lap úgy gondolja:
ha a cél valóban drogcsempészhajók és kábítószer-csempészeti központok likvidálása lenne, ehhez lényegesen kevesebb katonai erőforrás is elég lenne.
A mostani katonai képesség-összevonás túlságosan nagy, túl drága és túlságosan sokrétű ahhoz, hogy csak ezt a küldetést [csempészek elleni harc] tudja végrehajtani. Lehet, hogy a cél Maduro ijesztgetése, de Maduro jogosan aggódik amiatt, hogy ennél közvetlenebb lépések lesznek”
– zárja gondolatait a lap elemzője.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
