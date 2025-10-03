  • Megjelenítés
Trump nem viccel: ez már háborús csapatösszevonás, bármelyik pillanatban támadhat Amerika
Globál

Trump nem viccel: ez már háborús csapatösszevonás, bármelyik pillanatban támadhat Amerika

Portfolio
Az Egyesült Államok már elég katonai képességet vont össze Venezuela körül ahhoz, hogy katonai támadást indítson a latin-amerikai ország ellen és reptereket, kikötőket szálljon meg – állapítja meg a Washington Examiner.

A lap nem írja le egyértelműen, hogy Amerika biztosan arra készül, hogy megtámadja Venezuelát, viszont kitérnek arra, hogy szerintük „az amerikai katonai vezetők is tisztában vannak” azzal, hogy ehhez elég katonai képesség van az ország mellett, illetve rámutatnak arra is, hogy az USA a közelmúltban folytatott olyan katonai tréningeket, melyek egy ilyen támadást szimuláltak.

A Washington Examiner rávilágít arra, hogy Venezuela mellett jelenleg számos, jelentős rombolóerejű amerikai hadiahajó, 10 F-35-ös vadászbombázó, Harrier VTOL-repülőgépek, különleges műveleti egységek és több ezer tengerészgyalogos állomásozik. A lap úgy gondolja:

ha a cél valóban drogcsempészhajók és kábítószer-csempészeti központok likvidálása lenne, ehhez lényegesen kevesebb katonai erőforrás is elég lenne.

A mostani katonai képesség-összevonás túlságosan nagy, túl drága és túlságosan sokrétű ahhoz, hogy csak ezt a küldetést [csempészek elleni harc] tudja végrehajtani. Lehet, hogy a cél Maduro ijesztgetése, de Maduro jogosan aggódik amiatt, hogy ennél közvetlenebb lépések lesznek”

– zárja gondolatait a lap elemzője.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

