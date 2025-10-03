  • Megjelenítés
Trump ultimátuma után szinte azonnal lépett a Hamász
Trump ultimátuma után szinte azonnal lépett a Hamász

A Hamász elfogadta Trump elnök javaslatának fő pontjait a gázai háború lezárására, beleértve az összes izraeli túsz szabadon bocsátását.

A Hamász közleményben jelentette be, hogy beleegyezik "minden izraeli fogoly - élők és elhunytak - szabadon bocsátásába, összhangban a Trump elnök javaslatában felvázolt csereformulával, a csere végrehajtásához szükséges terepi feltételek biztosítása mellett" - közölte a Bloomberg.

A terrorszervezet ugyanakkor hozzátette, hogy a Trump 20 pontos tervének egyes részei "egységes nemzeti álláspontot igényelnek, és a vonatkozó nemzetközi törvények és határozatok alapján kell kezelni őket".

Trump korábban figyelmeztette a Hamászt, hogy vasárnap este 6 óráig van idejük elfogadni a javaslatot, amelyet a héten jelentett be Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel közösen.

Ellenkező esetben "olyan POKOL szabadul el a Hamász ellen, amilyet még senki sem látott"

- írta az amerikai elnök pénteki közösségi média bejegyzésében.

Címlapkép: Az izraeli hadjárat miatt a Gázai övezet északi részéből dél felé menekül egy palesztin férfi 2025. október 3-án. forrása: MTI/EPA/Mohamed Szaber

