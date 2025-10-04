Amy után jön Barbara, Magyarországon is eseménydús időjárás várható

A front hazánk területe felett okklúdálódik, de déli ága behullámzik az Alpok hatására, és egy önálló légörvény alakul ki a mediterrán térségben, amelyet az olasz meteorológusok „Barbara” névvel illettek.
Magyarországon szombat estétől Nyugat felől fokozatosan beborul az ég, így éjjel és vasárnap is döntően erősen felhős vagy borult idő várható. Kora estétől északnyugat felől egyre nagyobb területen elered az eső.
Vasárnap délelőtt keleten és délnyugaton, majd egyre inkább a déli megyékben fordulhat elő eső, záporeső.
Szombaton a déli, délnyugati, majd hajnaltól az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, néhol erős lökések.
A Barbara ciklon csapadékzónája előbb az ország délnyugati területeit éri el, vasárnap délután pedig már a déli országrészbe is jelentős mennyiségű csapadékot hozhat.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet vasárnapra virradóra 4 és 11 fok között alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 10 és 15 fok között várható, de a tartósabban csapadékos keleti és délnyugati határvidéken ennél kissé hűvösebb maradhat az idő.
A jövő héten már száraz, őszi idő várható, és napról napra erősödik a nappali felmelegedés. Szerdán már 17-20 Celsius-fokos csúcsértékekre is számíthatunk.
