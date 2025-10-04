  • Megjelenítés
Botrány a NATO élén: kiabált a főtitkár, komoly vita volt a szövetséges országgal
Komoly nézeteltérés alakult ki a NATO vezetői közt, miután Észtország aktiválta a szövetség 4. cikkelyét. Mark Rutte NATO-főtitkár még a hangját is fölemelte, amikor Kristen Michal észt miniszterelnökkel beszélt - írta a Fox News.

Mark Rutte NATO-főtitkár és Kristen Michal észt miniszterelnök között nézeteltérés alakult ki, miután Észtország a 4. cikkely szerinti konzultációt kezdeményezett. Három európai tisztviselő szerint Rutte azzal érvelt, hogy a cikkely túl gyakori alkalmazása gyengítheti annak erejét.

A főtitkár álláspontja szerint ha minden orosz szuverenitássértés esetén – legyen szó drónbetörésekről, vadászgépekről vagy kibertámadásokról – a 4. cikkelyt alkalmaznák, az hamar elveszítené hatását.

A Fox úgy tudja: Rutte még a hangját is felemelte Michallal szemben, miközben beszéltek.

A NATO szóvivője megerősítette, hogy a beszélgetés megtörtént, de csak annyit közöltek, hogy Rutte támogatta Észtországot a folyamat során.

A feszültség több provokatív orosz lépés után alakult ki. Az elmúlt hónapban rakétahordozó orosz MiG-31-esek hatoltak be az észt légtérbe, korábban pedig 19 drón sértette meg a lengyel légteret, és ismétlődő betörések történtek Románia felett is. Lengyelországban vadászgépek szálltak fel a drónok elfogására, néhányat le is lőttek.

Az észt légtérbe berepült orosz vadászgépeket végül olasz F-35-ösök kísérték ki.

Címlapkép forrása: Getty Images

