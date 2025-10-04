Felkapta a vizet Brüsszel: akár le is zárhatja a Balti-tengert az orosz "árnyékflotta" előtt

Az Európai Unió a 19. szankciós csomagjában további 120, orosz árnyékflottához tartozó olajszállító hajót készül feketelistára tenni, ezzel összesen 568-ra emelve a listázott tengerjárók számát. Az EUobserver által megszerzett belső dokumentumok szerint a listázás megtiltja, hogy
ezek a hajók EU-s kikötőkbe befussanak vagy európai cégekkel üzleteljenek.
A szankciók hatása eddig korlátozott volt, mivel az árnyékflotta hajói eleve nem használják az EU kikötőit, és az ENSZ tengerjogi egyezménye alapján továbbra is áthaladhatnak az EU-tagállamok balti vizein. Azonban az Unclos 110. cikkelye lehetővé teszi a "nemzetiség nélküli" hajók feltartóztatását, igaz ehhez NATO-elhatározás is szükséges.
Utóbbi azért is nehézkes, mert amikor az észt haditengerészet megpróbálkozott egy ilyen akcióval, Oroszország egy Szu-35-ös vadászbombázót küldött a helyszínre, így végül a tanker háborítatlanul távozhatott a nemzetközi vizek irányába.
A 120 új listázásra kerülő hajó közül 16 "meghatározatlan" zászló alatt közlekedik az EU dokumentumai szerint, és az Eqasis tengerhajózási adatbázis alapján valóban nem tartoznak egyetlen országhoz sem (hivatalosan).
Franciaország október 1-jén már lefoglalta a korábban EU-feketelistán szereplő Boracay tankert (igaz, nem sokkal később útjára engedte), és letartóztatta két legénységi tagját hamis benini zászló használata miatt.
Az árnyékflotta tankhajói általában túl öregek és nem felelnek meg a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet biztonsági előírásainak, ezért ennél engedékenyebb hatóságoknál regisztrálják őket. A hamarosan feketelistára kerülő hajók többsége Palau (13), Panama (11) és Comore-szigetek (7) zászlaja alatt hajózik.
Michelle Wiese Blockman, a londoni Windward hajózási tanácsadó cég szakértője szerint az EU-tagállamok és az Egyesült Királyság diplomáciai nyomást gyakorolnak a zászlókibocsátó országokra, hogy töröljék a szankcionált hajókat a nyilvántartásukból. Ennek eredményeként több hajó is csatlakozhat a már most is zászló nélküli 16 tankerhez.
Új problémát jelentenek a hamis nyilvántartások – olyan weboldalak, amelyek hamis engedélyeket bocsátanak ki. A Windward becslése szerint a szankcionált tankerek 62 százaléka hamis zászlót használ. David Osler, a Lloyds' List szakértője szerint azonban az EU-n kívül számos kikötőhatóság "fütyül" a szabályokra, ha kormányuk olajimportot akar.
Az árnyékflotta hajói jelentős kockázatot jelentenek, mivel többségük peremcégeknél biztosított vagy hamis biztosítási dokumentumokkal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy egy esetleges olajszennyezés esetén az EU-tagállamoknak kellene állniuk a költségeket.
A Franciaország által lefoglalt Boracay tanker esetében felmerült, hogy drónokat indítottak róla, amelyek dán repülőtereket bénítottak meg az EU-csúcstalálkozó előtt. Ez új veszélyre hívja fel a figyelmet: Oroszország szándékosan fegyverként használja árnyékflottáját.
Artem Voitovics, a kijevi Olgian Strategies tanácsadó cég igazgatója szerint "minden jel arra utal", hogy Oroszország kereskedelmi hajókról indít drónokat. Véleménye szerint
minden árnyékflottához tartozó olajszállító hajót le kellene foglalni a nyugati vizeken.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kitálalt az ukrán parancsnok: óriási a probléma az ukrán haderőben, teljesen megváltozott a háború
Friss beszámoló a front legkeményebb pontjáról.
Az USA sokat veszít az Indiával szembeni kereskedelmi háborújával
Az infláció megugrásának veszélye mellett a lépés geopolitikai kockázatokkal is jár.
Már 2026-ban az összes tagállamot kigolyózhatja az Európai Bizottság
A piaci szereplők bólogatnak ahhoz, hogy ne az uniós országok kezében legyen a gyeplő.
Amy után jön Barbara, Magyarországon is eseménydús időjárás várható
Borult, esős lesz a vasárnap.
Bejártuk a hipermodern hódmezővásárhelyi napelemparkot, ahol a jövő zöld energiáját termelik majd
Elképesztő fejlesztéseket láthattunk.
Megadóztatná a szupergazdagokat a francia kormány
3 milliárd euró többletbevételt remélnek a legnagyobb jövedelműekre kivetett adóból.
Milliárdokba kerülhet a halogatás az inváziós fajok kezelésénél
A kármentés helyett a megelőzésre kellene törekedni.
Ismét jó messze elért Ukrajna keze: Finnország közelében csaptak le a különleges erők
Egy orosz rakétahordozó korvettre.
Könnyebben kaphatnak Otthon Start hitelt egyes vállalkozók
Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabály alapján az átalányadózók egy része és az őstermelők könnyebben kaphatnak Otthon Start hitelt. Ugyanis a ezen támogatott hitelnél a bankoknak
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.