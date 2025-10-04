Felkapta a vizet Brüsszel: akár le is zárhatja a Balti-tengert az orosz "árnyékflotta" előtt

Az Európai Unió a 19. szankciós csomagjában további 120, orosz árnyékflottához tartozó olajszállító hajót készül feketelistára tenni, ezzel összesen 568-ra emelve a listázott tengerjárók számát. Az EUobserver által megszerzett belső dokumentumok szerint a listázás megtiltja, hogy

ezek a hajók EU-s kikötőkbe befussanak vagy európai cégekkel üzleteljenek.

A szankciók hatása eddig korlátozott volt, mivel az árnyékflotta hajói eleve nem használják az EU kikötőit, és az ENSZ tengerjogi egyezménye alapján továbbra is áthaladhatnak az EU-tagállamok balti vizein. Azonban az Unclos 110. cikkelye lehetővé teszi a "nemzetiség nélküli" hajók feltartóztatását, igaz ehhez NATO-elhatározás is szükséges.

Utóbbi azért is nehézkes, mert amikor az észt haditengerészet megpróbálkozott egy ilyen akcióval, Oroszország egy Szu-35-ös vadászbombázót küldött a helyszínre, így végül a tanker háborítatlanul távozhatott a nemzetközi vizek irányába.

A 120 új listázásra kerülő hajó közül 16 "meghatározatlan" zászló alatt közlekedik az EU dokumentumai szerint, és az Eqasis tengerhajózási adatbázis alapján valóban nem tartoznak egyetlen országhoz sem (hivatalosan).

Franciaország október 1-jén már lefoglalta a korábban EU-feketelistán szereplő Boracay tankert (igaz, nem sokkal később útjára engedte), és letartóztatta két legénységi tagját hamis benini zászló használata miatt.

Az árnyékflotta tankhajói általában túl öregek és nem felelnek meg a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet biztonsági előírásainak, ezért ennél engedékenyebb hatóságoknál regisztrálják őket. A hamarosan feketelistára kerülő hajók többsége Palau (13), Panama (11) és Comore-szigetek (7) zászlaja alatt hajózik.

Michelle Wiese Blockman, a londoni Windward hajózási tanácsadó cég szakértője szerint az EU-tagállamok és az Egyesült Királyság diplomáciai nyomást gyakorolnak a zászlókibocsátó országokra, hogy töröljék a szankcionált hajókat a nyilvántartásukból. Ennek eredményeként több hajó is csatlakozhat a már most is zászló nélküli 16 tankerhez.

Új problémát jelentenek a hamis nyilvántartások – olyan weboldalak, amelyek hamis engedélyeket bocsátanak ki. A Windward becslése szerint a szankcionált tankerek 62 százaléka hamis zászlót használ. David Osler, a Lloyds' List szakértője szerint azonban az EU-n kívül számos kikötőhatóság "fütyül" a szabályokra, ha kormányuk olajimportot akar.

Az árnyékflotta hajói jelentős kockázatot jelentenek, mivel többségük peremcégeknél biztosított vagy hamis biztosítási dokumentumokkal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy egy esetleges olajszennyezés esetén az EU-tagállamoknak kellene állniuk a költségeket.

A Franciaország által lefoglalt Boracay tanker esetében felmerült, hogy drónokat indítottak róla, amelyek dán repülőtereket bénítottak meg az EU-csúcstalálkozó előtt. Ez új veszélyre hívja fel a figyelmet: Oroszország szándékosan fegyverként használja árnyékflottáját.

Artem Voitovics, a kijevi Olgian Strategies tanácsadó cég igazgatója szerint "minden jel arra utal", hogy Oroszország kereskedelmi hajókról indít drónokat. Véleménye szerint

minden árnyékflottához tartozó olajszállító hajót le kellene foglalni a nyugati vizeken.

