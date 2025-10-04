  • Megjelenítés
Fokozódik a helyzet: katonai csapást hajtott végre Amerika - Videó jött az incidensről
Fokozódik a helyzet: katonai csapást hajtott végre Amerika - Videó jött az incidensről

Katonai csapást hajtott végre az amerikai haderő Venezuela partjainál: elsüllyesztettek egy drogcsempész hajót, négy emberrel a fedélzeten - írja a Reuters.

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter pénteken közölte, hogy a csapást nemzetközi vizeken hajtották végre, és a hajón tartózkodó négy férfi életét vesztette. A miniszter szerint a hajó

jelentős mennyiségű kábítószert szállított, amely Amerikába tartott, hogy megmérgezze népünket".

Hegseth egy közel 40 másodperces videót is kirakott az incidensrő. A felvételen látható, ahogy egy hajó halad a vízen, majd lövedékek csapódnak a járműbe és a környező vízbe, amitől a hajó felrobban.

Hegseth azt állította, hogy a hírszerzési információk "kétséget kizáróan" megerősítették, hogy a hajó kábítószert szállított, és a fedélzeten lévő személyek "narkó-terroristák" voltak. Trump elnök szintén azt állította, hogy a hajón lévő drogmennyiség 25-50 ezer ember halálát okozhatta volna.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

