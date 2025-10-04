Hírszerzési jelentés: titokban Oroszországot segíti a világ egyik legerősebb országa, Kárpátalja bombázásában is részt vettek

Oleh Alekszandrov, az Ukrán Külföldi Hírszerző Szolgálat munkatársa az Ukrinform hírügynökségnek nyilatkozva megerősítette, hogy

bizonyítékok vannak Oroszország és Kína magas szintű együttműködésére az ukrán területek műholdas felderítésében.

Bizonyítékunk van arra, hogy Oroszország és Kína magas szinten együttműködik Ukrajna területének műholdas felderítésében, hogy azonosítsák és feltérképezzék a megsemmisítendő stratégiai célpontokat. Mint az elmúlt hónapokban láthattuk, ezek a célpontok külföldi befektetők tulajdonában is lehetnek

- mondta Alekszandrov.

Alekszandrov az augusztus 21-ei, Kárpátalját ért orosz támadásra utalt, mely során az orosz haderő megsemmisítette az amerikai Flex vállalat üzemét.

Az ukrán hírszerző szolgálat egyelőre nem kívánt további részleteket közölni és az említett bizonyítékokat sem mutatták be.

Címlapkép forrása: Zakarpattia Regional Military Administration / Handout/Anadolu via Getty Images