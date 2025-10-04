  • Megjelenítés
Hírszerzési jelentés: titokban Oroszországot segíti a világ egyik legerősebb országa, Kárpátalja bombázásában is részt vettek
Hírszerzési jelentés: titokban Oroszországot segíti a világ egyik legerősebb országa, Kárpátalja bombázásában is részt vettek

Az ukrán hírszerzés bizonyítékokat talált arra, hogy Kína műholdas adatokkal segíti Oroszország Ukrajna elleni támadásait; azzal is megvádolták Pekinget, hogy a Kárpátalja elleni támadáshoz is szolgáltattak adatokat - írta az Ukrinform.

Oleh Alekszandrov, az Ukrán Külföldi Hírszerző Szolgálat munkatársa az Ukrinform hírügynökségnek nyilatkozva megerősítette, hogy

bizonyítékok vannak Oroszország és Kína magas szintű együttműködésére az ukrán területek műholdas felderítésében.

Bizonyítékunk van arra, hogy Oroszország és Kína magas szinten együttműködik Ukrajna területének műholdas felderítésében, hogy azonosítsák és feltérképezzék a megsemmisítendő stratégiai célpontokat. Mint az elmúlt hónapokban láthattuk, ezek a célpontok külföldi befektetők tulajdonában is lehetnek

- mondta Alekszandrov.

Alekszandrov az augusztus 21-ei, Kárpátalját ért orosz támadásra utalt, mely során az orosz haderő megsemmisítette az amerikai Flex vállalat üzemét.

Az ukrán hírszerző szolgálat egyelőre nem kívánt további részleteket közölni és az említett bizonyítékokat sem mutatták be.

Címlapkép forrása: Zakarpattia Regional Military Administration / Handout/Anadolu via Getty Images

