  • Megjelenítés
Hurrikánveszély Európában: sorra törlik a járatokat
Globál

Hurrikánveszély Európában: sorra törlik a járatokat

MTI
Legkevesebb 80 érkező és több mint 70 induló járatot töröltek szombaton az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtéren a Hollandián áthaladó Amy nevű ciklon miatt - jelentette be a légikikötő.

A Schiphol üzemeltetője arra kérte az utazókat, járataikat minden esetben ellenőrizzék a légitársaságoknál.

A KLM holland légitársaság már pénteken járattörlésekről adott hírt. A légitársaság mellett a legtöbb járatot az AirFrance törölte, amely felhívta a figyelmet, hogy

az intézkedések vélhetően vasárnapi járatokat is érinteni fognak.

A sárga riasztást kiadó Holland Királyi Meteorológiai Intézet (KNMI) tájékoztatása szerint a ciklon óránként akár 90 kilométeres sebességet is elérhet. Az Amy miatt figyelmeztetést adtak ki az Egyesült Királyságban és Írországban is.

Kapcsolódó cikkünk

Az egész világ erre épült fel, de most minden megváltozik: lezárulhat az olajkorszak

Hamarosan KF-21 ötödik generációs vadászgépekkel erősít az ASEAN felemelkedő hatalma

Rejtélyes drónraj tűnt fel egy NATO-bázis felett, kongatják a vészharangot Európában

Bloomberg: a Tisza Párt miatt (is) erősödik a forint

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrajna frontvonal percről percre szombat
Globál
Mélységi támadások Oroszország ellen, Limannál nyomulnak Putyin katonái - Híreink az ukrán frontról szombaton
Pénzcentrum
Tízezernyi magyar bukhatja el a vagyonát még idén: őrület ami történik, ezzel sokan nem számolnak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility