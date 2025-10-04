Igazi átok ül a nemrégiben átadott amerikai F-16-oson - egymás után buknak ki a hibák

Bulgária régóta várt F-16-os vadászgépeinek rendszeresítését technikai problémák és logisztikai késlekedések árnyékolják be.
Az ország, amely évekig várt a beszerzési program megvalósulására, végül 2024 áprilisában kapta meg első repülőgépét, egy kétüléses kiképző változatot. Nem sokkal az érkezés után azonban a gép egy meg nem nevezett elektronikus alkatrészének meghibásodása miatt
üzemképtelenné vált.
A probléma megfelelő logisztikai tervezéssel kezelhető lett volna, ám Szófia nem szerzett be elegendő tartalék alkatrészt. Emiatt a bolgár légierőnek várnia kellett, amíg a szükséges cserealkatrészt leszállítják, késleltetve a repülőgép hadrafoghatóságát. Amikor ezt a problémát megoldották, újabb nehézség jelentkezett.
Bolgár médiajelentések, köztük a nemzeti hírügynökség (BTA) beszámolója szerint ugyanis nem sokkal később a repülőgépen üzemanyagszivárgás jelentkezett. A bolgár technikusok azonosították a hibát az rendszerben, de a javítás olyan kiterjedt munkát igényelt, amely meghaladta a helyi személyzet képességeit. A Lockheed Martinnal folytatott egyeztetések után a gyártó beleegyezett, hogy szakembert küld Bulgáriába a hiba elhárítására.
Jelenleg Bulgária két F-16-os repülőgéppel rendelkezik: a 301-es farokszámú kétüléses géppel és egy 2024 júniusában leszállított 313-as farokszámú együléses változattal. Egyiket sem vették még hivatalosan állományba, sőt, a hivatalos repülési órák is alacsonyak.
A 301-es gép ismétlődő meghibásodásai miatt a helyi médiában már olyan kommentárok is megjelentek, amelyek szerint a repülőgép el van átkozva.
További gondokat okozhat a gyártás áthelyezése is. Bulgária F-16-os gépeit a Lockheed Martin új, Greenville-i (Dél-Karolina) létesítményében szerelik össze, nem pedig a vállalat fő gyártósorán Fort Worth-ben (Texas). A gyártás áthelyezése ritkán zökkenőmentes, és további nehézségek várhatóak.
Pozitívum, hogy Bulgária élvezheti a Lockheed Martin értékesítés utáni támogatását, ami ebben a szakaszban kritikus fontosságú. Mivel a repülőgépeket még nem vette át hivatalosan a bolgár légierő, a javításokat és hiányosságokat továbbra is a gyártó fedezi.
Szófia továbbra is arra számít, hogy az év végéig megérkezik az első nyolc vadászgép. Az 1,2 milliárd dolláros üzletet 2019-ben írták alá, eredetileg 2023-2024-es szállítási határidővel. A szállítási ütemterv azonban továbbra is bizonytalan, részben az amerikai légierő tanker-repülőgépeinek rendelkezésre állása miatt, amelyek a transzatlanti átrepülésekhez szükségesek. Eközben egy második, 1,3 milliárd dolláros megrendelést is leadtak további nyolc repülőgépre, amelyek később érkeznek.
Így Bulgária légterét továbbra is az elöregedő, szovjet tervezésű MiG-29-es repülőgépek védik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
