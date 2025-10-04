Ítéletidő csapott le Romániára

A katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) jelentése szerint Bukarestben és Ilfov megyében több száz fát döntött ki az erős szél, ezek több mint 160 gépkocsit rongáltak meg. Az erős széllökések épületek tetőelemeit, villanyvezetékeket tépáztak meg.
A román főváros csütörtök este óta másodfokú viharjelzés alatt állt, szombat reggelig 351 esetben riasztották a tűzoltókat a károk miatt.
Egy férfi megsebesült, amikor egy fa az autójára zuhant, koponyasérülésekkel szállították kórházba.
Konstancán utcákat árasztott el a heves esőzések nyomán lezúduló csapadék, mely a házak alagsorát, pincéit is elöntötte. Az erős szél lakóházak tetőelemeit rongálta meg, fákat döntött ki.
Az erős szél a dél-erdélyi Hunyad megyében is fákat döntött ki, az úttestre zuhanó fák több országúton és megyei úton fennakadást okoztak a közlekedésben. Elsősorban a hegyvidéken kellett közbelépni a tűzoltóknak, ahol másodfokú viharjelzés volt érvényben. A károk elhárítása szombat reggel is zajlott.
A Kudzsíri-havasokban négy lengyel turistát a hegyimentőknek kellett lehozniuk, miután a nagy hó miatt a hegyen rekedtek, a mentőakció több mint öt órán át tartott. A térségben félméteres a hóréteg és további hóviharokra figyelmeztetnek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
