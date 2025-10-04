Itt a fordulat: igent mondott a Hamász Donald Trumpnak, Izrael leáll

Donald Trump felszólította Izraelt a gázai katonai műveletek azonnali leállítására, mivel a Hamász elfogadta békejavaslatának nagy részét - írta meg a Reuters.

Izraeli médiajelentések szerint Izrael pozitívan reagált:

az ország politikai vezetése utasította a hadsereget a gázai offenzív tevékenységek csökkentésére.

A Hamász, amely a Gázai övezetet irányítja,Trump 20 pontos béketervére reagált az elnöknek tetsző módon: az amerikai vezető vasárnapig adott határidőt a javaslat elfogadására, súlyos következményekkel fenyegetve annak elutasítása esetén.

A szervezet bejelentette, hogy jóváhagyja "minden izraeli fogoly - élők és holtak - szabadon bocsátását a Trump elnök javaslatában szereplő csereformula szerint".

Ugyanakkor a Hamász nem nyilatkozott egyértelműen arról, hogy hajlandó-e leszerelni és demilitarizálni Gázát - amit Izrael és az USA szeretne, de amit a Hamász korábban elutasított. Azt sem fogadta el, hogy az izraeli kivonulás szakaszosan történjen a Hamász által követelt azonnali és teljes kivonulás helyett.

Trump terve azonnali tűzszünetet, a Hamász által fogva tartott túszok és az Izrael által fogva tartott palesztin foglyok cseréjét, Izrael szakaszos kivonulását Gázából, a Hamász leszerelését és egy nemzetközi testület által vezetett átmeneti kormány létrehozását írja elő.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images