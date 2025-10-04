  • Megjelenítés
Katonai járművek lepik el a magyar utakat - Erre lehet számítani
Katonai járművek lepik el a magyar utakat - Erre lehet számítani

MTI
A szeptember 1-jén kezdődött Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat kapcsán a végrehajtás hatodik hetében is megnövekedett közúti, illetve légijármű forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani - közölte a honvédelmi minisztérium.

Az előre tervezett, NATO keretek között megrendezett összhaderőnemi és összkormányzati gyakorlat végrehajtása kapcsán – alakulatok visszacsoportosításához kapcsolódó csapatmozgások miatt –

megnövekedett forgalomra kell számítani több vármegyében, autópályákon, autóutakon és településeken október 5-11. között.

  • A Magyar Honvédség Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár eszközei miatt október 5-én, vasárnap, az esti órákban a vasúti visszacsoportosítást követően harcjárművekből álló menetoszlopok közlekedésére kell számítani a Hódmezővásárhely vasútállomás - 472. számú elkerülő út - Hódmezővásárhely laktanya útvonalon.
  • Mezőkövesd térségében október 8-án és 9-én megnövekedett légijármű-forgalomra és zajhatásra kell számítani helikopterekkel végrehajtott feladatok miatt.
  • Október 9-én, csütörtökön a nappali órákban az MH Klapka György 1. Páncélosdandár harcjárművekkel hajt végre menetet Hajdúhadház-Mezőkövesd-Tata útvonalon, a 354-es számú út, az M3-as autópálya, az M0-ás autóút és az M1-es autópálya érintésével.
  • A dandár technikai eszközeinek egy részét október 10-én és 11-én vasúton szállítják vissza Hajmáskér-Budapest-Tata útvonalon.

A katonai járművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalakon.

A járművek, konvojok mérete és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, ezért a Magyar Honvédség kéri a közlekedők együttműködését. A katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás

