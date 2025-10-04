Kitálalt az ukrán parancsnok: óriási a probléma az ukrán haderőben, teljesen megváltozott a háború

Novoekonomicsne egy falu, Pokrovszk előterében, északkeletre az orosz hadsereg fő célpontjától.
A helyszínen harcoló parancsnok elmondása szerint a létszámhiány elképesztően súlyos az ukrán hadseregben - a katonák mindössze öt nap pihenőre jogosultak.
A csatatér is teljesen megváltozott - Bobruk elmondása szerint mára egy-két fős csapatok mozognak, mivel "három katona együtt szinte garantálja egy FPV drón támadását".
A páncélozott járművek szinte teljesen eltűntek a csatatérről.
Összesen háromszor láttunk ellenséges páncélost 90 nap alatt. Most már csak emberek vannak
– fogalmazott a parancsnok.
Az orosz támadások így szinte kizárólag motorkerékpárokkal történnek. Bobruk beszámolt egy 112 motorkerékpárból álló rohamról, ahol minden járművön két katona utazott.
A 224 oroszból alig tízen élték túl
– tette hozzá.
Komoly problémát jelentenek az oroszbarát helyi civilek is a frontvonal menti falvakban, tekintve, hogy a magukat ukránnak valók már rég elmenekültek a térségből. Bobruk szerint előfordult olyan, hogy két helyi lakos beengedte az orosz katonákat a lakásukba, amelyek később oldalba támadták az ukrán csapatokat.
Az oroszok ezzel párhuzamosan egyre gyakrabban használnak civil ruházatot az ukrán állások megkerülésére. Gyakran látni egy-két hétköznapi ruhába öltözött oroszt, akik csak sétálgatnak, majd tüzet nyitnak a gyanútlanul érkező ukrán katonákra.
A parancsnok ugyanakkor nem hiszi, hogy nagyobb orosz offenzíva várható ősszel, mivel
Már most is mindent bevetnek, folyamatosan küldik az embereket. Nincs elég erejük, és a páncélozott járművek már nem olyan hatékonyak, mint a háború korábbi szakaszában.
Pokrovszk elfoglalása volt az orosz haderő idei fő célja, ugyanakkor a város bevétele egyelőre nem sikerült - részsikert ugyanakkor elértek Putyin katonái, a várost jelenleg három irányból szorongatják.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
