Kitálalt az ukrán parancsnok: óriási a probléma az ukrán haderőben, teljesen megváltozott a háború

Novoekonomicsne egy falu, Pokrovszk előterében, északkeletre az orosz hadsereg fő célpontjától.

A helyszínen harcoló parancsnok elmondása szerint a létszámhiány elképesztően súlyos az ukrán hadseregben - a katonák mindössze öt nap pihenőre jogosultak.

A csatatér is teljesen megváltozott - Bobruk elmondása szerint mára egy-két fős csapatok mozognak, mivel "három katona együtt szinte garantálja egy FPV drón támadását".

A páncélozott járművek szinte teljesen eltűntek a csatatérről.

Összesen háromszor láttunk ellenséges páncélost 90 nap alatt. Most már csak emberek vannak

– fogalmazott a parancsnok.

Az orosz támadások így szinte kizárólag motorkerékpárokkal történnek. Bobruk beszámolt egy 112 motorkerékpárból álló rohamról, ahol minden járművön két katona utazott.

A 224 oroszból alig tízen élték túl

– tette hozzá.

Komoly problémát jelentenek az oroszbarát helyi civilek is a frontvonal menti falvakban, tekintve, hogy a magukat ukránnak valók már rég elmenekültek a térségből. Bobruk szerint előfordult olyan, hogy két helyi lakos beengedte az orosz katonákat a lakásukba, amelyek később oldalba támadták az ukrán csapatokat.

Az oroszok ezzel párhuzamosan egyre gyakrabban használnak civil ruházatot az ukrán állások megkerülésére. Gyakran látni egy-két hétköznapi ruhába öltözött oroszt, akik csak sétálgatnak, majd tüzet nyitnak a gyanútlanul érkező ukrán katonákra.

A parancsnok ugyanakkor nem hiszi, hogy nagyobb orosz offenzíva várható ősszel, mivel

Már most is mindent bevetnek, folyamatosan küldik az embereket. Nincs elég erejük, és a páncélozott járművek már nem olyan hatékonyak, mint a háború korábbi szakaszában.

Pokrovszk elfoglalása volt az orosz haderő idei fő célja, ugyanakkor a város bevétele egyelőre nem sikerült - részsikert ugyanakkor elértek Putyin katonái, a várost jelenleg három irányból szorongatják.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images