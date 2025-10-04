Lényegében lezárult a cseh választás, Andrej Babis hatalmas győzelmet aratott

Lényegében véget értek a péntek-szombat tartott választások Csehországban, az Andrej Babiš pártja, az ANO a fővárosban veszített, viszont mind a 13 vidéki körzetet bezsebelte. A Petr Fiala vezette, jelenleg kormányzó párt (Spolu) csak a második helyen végzett.
A szavazatok 99,93%-át megszámláltak, a 14 választókörzetből pedig 12-t már le is zártak. Kivételt ez alól jelenleg Dél-Morvaország (99,52%), és a Morva-sziléziai kerület (99,68%) képez.
Összesen 6 párt ugrotta meg a bejutási küszöböt, így a következő összetétel várható az újonnan megalakuló parlamentben:
- Az ANO, a szavazatok 34,59 százalékával 80 mandátumot szerzett.
- A Spolu 23,32 százalékot, és 52 helyet szerzett a következő időszakra.
- A Stan 11,20 százalékkal 22 helyre jogosult.
- A Kalózpárt 8,92 százalékkal 18 képviselőt küldhet.
- Bejutott még az SPD (7,79%) 15 képviselője, valamint az AUTO (6,78%) párt 13 tagja.
Az ANO párt a legrosszabb eredményt Prágában produkálta, a cseh fővárosban (egyedül) fölényesen nyert a Spolu (33,97% százalék), az ANO csak 19,83% százalékot szerzett. A legjobb eredményt pedig (44,85%) az északnyugati Ústi nad Labem-i kerületben (csehül kraj) érte el, ahol iszonyatosan elverte a második helyezett Spolu-t (15,40%).
A cseh alsóház 200 fős, így a kormányzóképességhez 100 mandátumra van szükség.
A cseh alsóház tagjait 14 választókerületből, pártlistás arányos rendszerben választják.
Címlapkép forrása: Milan Jaros/Bloomberg via Getty Images
