Letartóztattak egy kémet Brüsszelben, hozzáférése volt a legfelsőbb körökhöz

A tisztviselőt csütörtökön vették őrizetbe, és ugyanazon a napon házkutatást tartottak otthonában. A vizsgálóbíró később szigorú feltételek mellett szabadlábra helyezte.

A POLITICO információi szerint a belga biztonsági tisztviselőt Kínának való kémkedéssel vádolják. A belga nemzetbiztonsági apparátus egyelőre pontosan meg nem nevezett pozíciójában dolgozó férfit

feltehetően a brüsszeli nemzetközi diplomáciai körökhöz való hozzáférése miatt szervezték be.

Brüsszel számos EU-intézménynek, a NATO-központnak, mintegy 100 nemzetközi szervezetnek és 300 külföldi diplomáciai képviseletnek ad otthont.

A letartóztatás a belga biztonsági ügynökségekre nehezedő növekvő nyomás közepette történt. Februárban a Le Soir belga lap leleplezte, hogy kínai hackerek 2021 és 2023 között behatoltak az állami biztonsági rendszerekbe, ami az ügynökség eddigi legnagyobb adatszivárgásának tekinthető.

