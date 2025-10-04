  • Megjelenítés
Letartóztattak egy kémet Brüsszelben, hozzáférése volt a legfelsőbb körökhöz
Globál

Letartóztattak egy kémet Brüsszelben, hozzáférése volt a legfelsőbb körökhöz

Portfolio
Egy belga biztonsági szolgálat tisztjét kémkedés vádjával letartóztatták, a vádak szerint Kína számára végzett hírszerzői tevékenységet - közölte a Politico.

A tisztviselőt csütörtökön vették őrizetbe, és ugyanazon a napon házkutatást tartottak otthonában. A vizsgálóbíró később szigorú feltételek mellett szabadlábra helyezte.

A POLITICO információi szerint a belga biztonsági tisztviselőt Kínának való kémkedéssel vádolják. A belga nemzetbiztonsági apparátus egyelőre pontosan meg nem nevezett pozíciójában dolgozó férfit

feltehetően a brüsszeli nemzetközi diplomáciai körökhöz való hozzáférése miatt szervezték be.

Brüsszel számos EU-intézménynek, a NATO-központnak, mintegy 100 nemzetközi szervezetnek és 300 külföldi diplomáciai képviseletnek ad otthont.

A letartóztatás a belga biztonsági ügynökségekre nehezedő növekvő nyomás közepette történt. Februárban a Le Soir belga lap leleplezte, hogy kínai hackerek 2021 és 2023 között behatoltak az állami biztonsági rendszerekbe, ami az ügynökség eddigi legnagyobb adatszivárgásának tekinthető.

Kapcsolódó cikkünk

Orosz hackerek célkeresztjében a román kritikus infrastruktúra - Olyan intézkedéseket vezetnek be, amire még nem volt példa

Évtizedeken át szivárogtak a féltett információk az Európai Parlamentből Pekingbe

Lefülelték Putyin kémjét az európai atomhatalomban

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
ukrajna frontvonal percről percre szombat
Globál
Mélységi támadások Oroszország ellen, Limannál nyomulnak Putyin katonái - Híreink az ukrán frontról szombaton
Pénzcentrum
Kiderült a nagy tészta-titok: eddig mindenki rosszul főzte, itt az igazság
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility