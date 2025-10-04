Még van egy óriási célja Donald Trumpnak, és úgy tűnik, ezért bármit megtenne

Az amerikai elnök az ENSZ Közgyűlésén kijelentette, hogy mindenki szerint meg kellene kapnia a Nobel-békedíjat az Ábraham-egyezmények tető alá hozásáért, amelyek normalizálták Izrael és több arab ország diplomáciai kapcsolatait 2020-ban. Trump azt állítja, hogy legalább hat háborút fejezett be hivatalba lépése óta. Ezt a sikerességi arányt vitatják a kritikusok, akik szerint azok az ellenségeskedések, amelyek megoldását Trump magáénak tudhatja, vagy kisebb léptékűek voltak, vagy az ő szerepe korlátozott volt, vagy olyan konfliktusokról volt szó, amelyek már régen véget értek.

A kulisszák mögött Trump különmegbízottja, Steve Witkoff aktívan lobbizik az elnök érdekében európai partnereknél, sőt

Trump személyesen is felhívta Jens Stoltenberget, Norvégia pénzügyminiszterét.

A vállalati szférából is érkezik támogatás: Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója szerint Trump Covid-vakcinafejlesztési programja Nobel-díjat érdemelne.

A norvég Nobel-bizottság tagjai eközben hangsúlyozzák függetlenségüket, emlékeztetve a 2010-es esetre, amikor a kínai disszidens Liu Hsziaobo díjazása hat évig tartó diplomáciai és gazdasági feszültséget okozott Norvégia és Kína között.

A norvég kormány most is tart a lehetséges következményektől,

különösen mivel az ország állami vagyonalapja nemrég kivonta befektetéseit több izraeli cégből, ami amerikai republikánus szenátorok nemtetszését váltotta ki. Ők ugyanis válaszul vízumkorlátozást kértek az alap vezetőivel szemben, és magasabb vámokat követeltek az országgal szemben

A 2025-ös Nobel-békedíjra 338 jelölt van, köztük 94 szervezet. Trump jelölését Claudia Tenney republikánus kongresszusi képviselő nyújtotta be az Ábraham-egyezményekért végzett munkájáért. A jelölés Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt és Joáv Gallant volt védelmi minisztert is tartalmazza, akik ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság háborús bűnök vádjával adott ki elfogatóparancsot.

Trump korábban többször bírálta Barack Obama 2009-es Nobel-díját, és azt állította, hogy őt igazságtalanul mellőzik. A Nobel-bizottság döntése szigorúan titkos, és ha Trump nem nyer, ötven évet kell várni, hogy kiderüljön, egyáltalán felkerült-e a szűkített listára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images