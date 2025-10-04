Még van egy óriási célja Donald Trumpnak, és úgy tűnik, ezért bármit megtenne

Az amerikai elnök az ENSZ Közgyűlésén kijelentette, hogy mindenki szerint meg kellene kapnia a Nobel-békedíjat az Ábraham-egyezmények tető alá hozásáért, amelyek normalizálták Izrael és több arab ország diplomáciai kapcsolatait 2020-ban. Trump azt állítja, hogy legalább hat háborút fejezett be hivatalba lépése óta. Ezt a sikerességi arányt vitatják a kritikusok, akik szerint azok az ellenségeskedések, amelyek megoldását Trump magáénak tudhatja, vagy kisebb léptékűek voltak, vagy az ő szerepe korlátozott volt, vagy olyan konfliktusokról volt szó, amelyek már régen véget értek.
A kulisszák mögött Trump különmegbízottja, Steve Witkoff aktívan lobbizik az elnök érdekében európai partnereknél, sőt
Trump személyesen is felhívta Jens Stoltenberget, Norvégia pénzügyminiszterét.
A vállalati szférából is érkezik támogatás: Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója szerint Trump Covid-vakcinafejlesztési programja Nobel-díjat érdemelne.
A norvég Nobel-bizottság tagjai eközben hangsúlyozzák függetlenségüket, emlékeztetve a 2010-es esetre, amikor a kínai disszidens Liu Hsziaobo díjazása hat évig tartó diplomáciai és gazdasági feszültséget okozott Norvégia és Kína között.
A norvég kormány most is tart a lehetséges következményektől,
különösen mivel az ország állami vagyonalapja nemrég kivonta befektetéseit több izraeli cégből, ami amerikai republikánus szenátorok nemtetszését váltotta ki. Ők ugyanis válaszul vízumkorlátozást kértek az alap vezetőivel szemben, és magasabb vámokat követeltek az országgal szemben
A 2025-ös Nobel-békedíjra 338 jelölt van, köztük 94 szervezet. Trump jelölését Claudia Tenney republikánus kongresszusi képviselő nyújtotta be az Ábraham-egyezményekért végzett munkájáért. A jelölés Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt és Joáv Gallant volt védelmi minisztert is tartalmazza, akik ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság háborús bűnök vádjával adott ki elfogatóparancsot.
Trump korábban többször bírálta Barack Obama 2009-es Nobel-díját, és azt állította, hogy őt igazságtalanul mellőzik. A Nobel-bizottság döntése szigorúan titkos, és ha Trump nem nyer, ötven évet kell várni, hogy kiderüljön, egyáltalán felkerült-e a szűkített listára.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kitálalt az ukrán parancsnok: óriási a probléma az ukrán haderőben, teljesen megváltozott a háború
Friss beszámoló a front legkeményebb pontjáról.
Az USA sokat veszít az Indiával szembeni kereskedelmi háborújával
Az infláció megugrásának veszélye mellett a lépés geopolitikai kockázatokkal is jár.
Már 2026-ban az összes tagállamot kigolyózhatja az Európai Bizottság
A piaci szereplők bólogatnak ahhoz, hogy ne az uniós országok kezében legyen a gyeplő.
Amy után jön Barbara, Magyarországon is eseménydús időjárás várható
Borult, esős lesz a vasárnap.
Bejártuk a hipermodern hódmezővásárhelyi napelemparkot, ahol a jövő zöld energiáját termelik majd
Elképesztő fejlesztéseket láthattunk.
Megadóztatná a szupergazdagokat a francia kormány
3 milliárd euró többletbevételt remélnek a legnagyobb jövedelműekre kivetett adóból.
Milliárdokba kerülhet a halogatás az inváziós fajok kezelésénél
A kármentés helyett a megelőzésre kellene törekedni.
Ismét jó messze elért Ukrajna keze: Finnország közelében csaptak le a különleges erők
Egy orosz rakétahordozó korvettre.
Könnyebben kaphatnak Otthon Start hitelt egyes vállalkozók
Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabály alapján az átalányadózók egy része és az őstermelők könnyebben kaphatnak Otthon Start hitelt. Ugyanis a ezen támogatott hitelnél a bankoknak
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.