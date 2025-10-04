Mélységi támadások Oroszország ellen, Limannál nyomulnak Putyin katonái - Híreink az ukrán frontról szombaton

Megjött az ukrán katonai vezérkar és az ukrán légierő reggeli védelmi jelentése.

109 orosz drónt indítottak Ukrajna ellen, 36 UAV-t nem sikerült lelőni. Érdekesség lehet megjegyezni: Ukrajna legalább 117 drónt indított Oroszország ellen az éjjel, ritka pillanat, hogy Ukrajna támadása most intenzívebb volt.

A vezérkar jelentésében az olvasható: 159 harci érintkezés volt a frontvonalon az orosz és az ukrán hadsereg közt, a harcok epicentruma továbbra is Pokrovszk.