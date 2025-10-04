  • Megjelenítés
Mélységi támadások Oroszország ellen, Limannál nyomulnak Putyin katonái - Híreink az ukrán frontról szombaton
Mélységi támadások Oroszország ellen, Limannál nyomulnak Putyin katonái - Híreink az ukrán frontról szombaton

Portfolio
Ukrajna a napokban több mélységi támadást is végrehajtott Oroszország ellen, egy ukrán UAV 1700 kilométer mélyen berepült az agresszor állam területére. Olajfinomítók, vegyiüzemek robbantak fel. Az orosz hadsereg Kupjanszk és Porkvoszk utcáin harcol, emellett (viszonylag) gyorsan haladnak Liman térségében is - az Észak-Donyecki város körüli településeken végeznek bekerítő manővereket. Pár napon belül eldőlhet, Ukrajna kap-e Tomahawk cirkálórakétákat az USA-tól. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.
Megjöttek az ukrán jelentések

Megjött az ukrán katonai vezérkar és az ukrán légierő reggeli védelmi jelentése.

109 orosz drónt indítottak Ukrajna ellen, 36 UAV-t nem sikerült lelőni. Érdekesség lehet megjegyezni: Ukrajna legalább 117 drónt indított Oroszország ellen az éjjel, ritka pillanat, hogy Ukrajna támadása most intenzívebb volt.

A vezérkar jelentésében az olvasható: 159 harci érintkezés volt a frontvonalon az orosz és az ukrán hadsereg közt, a harcok epicentruma továbbra is Pokrovszk.

Mélységi támadások Oroszország ellen, Limannál nyomulnak Putyin katonái - Híreink az ukrán frontról szombaton

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Címlapkép forrása: Oleg Palchyk/Global Images Ukraine via Getty Images

