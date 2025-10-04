  • Megjelenítés
Néhány ezer szavazat híján vége a cseh választásoknak, Andrej Babiš győzelme megkérdőjelezhetetlen
Néhány ezer szavazat híján vége a cseh választásoknak, Andrej Babiš győzelme megkérdőjelezhetetlen

Csehországban pénteken és szombaton parlamenti választásokat tartottak, melynek nagy kérdése, maradhat-e a Petr Fiala vezette centrista kormány, vagy visszatér a hatalomba Orbán Viktor fontos európai szövetségese, Andrej Babiš. A szavazóurnák szombat délután 14 órakor zártak, és megkezdődött a szavazatszámlálás. A Babiš-féle ANO utcahosszal vezet, a Fiala-féle Spolu 16 százalékponttal van lemaradva mögötte. Egyelőre úgy néz ki, hat párt, illetve pártszövetség juthat parlamentbe. Kérdés, hogy győzelme esetén Babiš mely erővel, erőkkel tud majd kormányt alakítani.
Még három körzet visszavan

11 körzetben befejeződött a számlálás, a teljes feldolgozottság 99,9%-nál jár jelenleg.

Mivel Prága volt az egyik lemaradó, így az új adatok hatására Babis pártja visszaesett, már csak a szavazatok 34,59%-át bírja, ezzel 80 mandátuma lehet az új parlamentben.

  • Fiala pártja javított, 23,32%-on áll, ez 52 mandátumot jelenthet.
  • A Stan 11,20% körül zárhat,
  • a Kalózpárt 8,92%-ot kaphat,
  • az SPD 7,79%-on áll,
  • az AUTO pedig 6,78%-nál tart jelenleg.
97,7 százaléknál jár a feldolgozottság

Lassan befejeződik a szavazatok számlálása, de már most lehet tudni, hogy az Andrej Babis vezette ANO megnyerte a választásokat.

Az eredmények jelenleg:

Babiš-féle ANO 35,06%, ezzel 82 parlamenti mandátumra jogosultak,

a jelenleg kormányzó Spolu 23% (51 hely)

a Stan 11,09% (22 hely),

a Kalózpárt 8,73% (16 mandátum),

az SPD 7,88% (13 mandátum),

AUTO 6,81% 16 mandátum.

Az ANO egyébként Prágán kívül az összes választási körzetet elhódította, de a fővárosban is 20%-os eredménnyel a második legerősebb pártként zárhat.

95 százaléknál győzött az ANO

95,67 százalékos feldolgozottságnál 35,3 százalékon áll az ANO, a Spolu 22,7 százalékos. A Stan 11 százalékkal harmadik. Parlamentbe jut még a Kalózpárt, az SPD és az AUTO.

88 százaléknál már egyértelmű az ANO győzelme

A szavazatok 88,49 százalékának összeszámlálása után továbbra is a Babiš-féle ANO vezet 36 százalékkal. Második a jelenlegi kormányerő, a Spolu 22,2 százalékkal. A további parlamentbe jutó erők: Stan (10,9%), Kalózok (8,3%), SPD (8%) és AUTO (6,8%).

(Novinky.cz)

82 százaléknál helycsere történt a pártok sorrendjében

Az Andrej Babiš-féle ANO továbbra is magabiztosan vezet a csehországi parlamenti választásokon a szavazatok 82,84 százalékának megszámlálása után. A legnagyobb ellenzéki párt 36,5 százalékon áll, míg a Petr Fiala jelenlegi kormányfő mögött álló Spolu 21,8 százalékkal a második.

Harmadik a liberális Stan 10,8 százalékkal, a negyedik helyre viszont feljött a Kalózpárt 8,2 százalékkal, maga mögé utasítva az oroszbarát SPD-t, amely kicsit több mint 8 százalékkal ötödik. Hatodik továbbra is a szélsőjobboldali AUTO 6,9 százalékkal.

Ez a hat erő éri el az 5 (pártszövetségek esetén 8) százalékos küszöböt. A radikális baloldali Elég! 4,5 százalékos eredménye nem lesz elég a parlamentbe jutásra, a többi párt pedig 1 százalék körül vagy az alatt áll.

(Novinky.cz)

Prága kivételével az összes régiót megnyeri az ANO

Andrej Babiš pártja, az ANO Prágát leszámítva az összes csehországi régióban vezet.

Prágában a vezető kormányerő, a jobbközép Spolu 33,5 százalékkal vezet a szavazatok 70,3 százalékának megszámlálása után, itt az ANO országos eredményétől jelentősen elmaradva csak 20,8 százalékon áll.

Mindenhol máshol azonban jelentősen vezet az ANO. A Morva-sziléziai kerületben, illetve az Ústí nad Labem-i kerületben 45 százalék fölötti eredménnyel vezet Babiš pártja, ezekben a Spolu mindössze 15-16 százalékon áll.

(Novinky.cz)

Már szinte biztos Babiš győzelme

A szavazatok kétharmadának (66,34%) összeszámlálása után bár tovább csökkent a különbség a Babiš-féle ANO és a Petr Fiala miniszterelnök vezette Spolu között, továbbra is magabiztosan vezet az ellenzéki párt 37,7 százalékkal, míg a fő kormányerő 21,1 százalékon áll.

A dobogó helyére a liberális Stan léphet fel 10,6 százalékkal, az oroszbarát SPD a negyedik. Az ötödik helyen áll csaknem 8 százalékkal a Kalózok párt, míg a szélsőjobboldali AUTO továbbra is hatodik csaknem 7 százalékkal.

A választási részvétel 68,36 százalékos.

(Novinky.cz)

46 százaléknál tartja a vezetést az ANO

A szavazatok több mint 46 százalékának megszámlálása után tartja vezetését az Andrej Babiš-féle ANO, habár a különbség kicsit csökkent közte és a jelenlegi kormányfő, Petr Fiala mögött álló erő, a Spolu között. Az ANO 38,5 százalékon, a Spolu 19,8 százalékon áll.

Továbbra is a harmadik helyen áll a liberális Stan 10,5 százalékkal. Az oroszbarát SPD 8,3 százalékkal a negyedik. Az ötödik helyen váltás történt: a Kalózok párt közel 7,4 százalékos eredményével megelőzte a szélsőjobboldali AUTO pártot.

(Novinky.cz)

Jelentősen vezet Babiš pártja

Az Andrej Babiš volt miniszterelnök vezette ANO a szavazatok 22,67 százalékának összeszámlálása után jelentősen vezet, több mint 39 százalékkal. Második helyen áll a Petr Fiata jelenlegi kormányfő fémjelezte Spolu 19 százalékkal. Harmadik helyen a liberális Stan (Polgármesterek és Függetlenek) áll 10 százalék fölötti eredménnyel.

Az EU-ellenes, oroszbarát Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) jelenleg a negyedik helyen áll 8 százalékkal, a szélsőjobboldali Autósok Magukért mozgalom ötödik 7,5 százalékkal. A Kalózpárt áll a hatodik helyen 7 százalékkal.

(Novinky.cz)

Nagy fordulat jöhet Csehországban, megkezdődött a szavazatszámlálás

Csehországban pénteken és szombaton parlamenti választásokat tartottak, melynek nagy kérdése, maradhat-e a Petr Fiala vezette centrista kormány, vagy visszatér a hatalomba Orbán Viktor fontos európai szövetségese, Andrej Babiš. A szavazóurnák szombat délután 14 órakor zártak, és megkezdődött a szavazatszámlálás.

Címlapkép: Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke leadja szavazatát egy ostravai szavazóhelyiségben 2025. október 3-án. MTI/EPA/Martin Divisek

