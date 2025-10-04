Példátlan megtorlás: Facebook-poszt miatt ítéltek halálra egy 56 éves férfit

Az 56 éves elítélt, Szaber Cousane Facebookon kritizálta a szinte korlátlan hatalommal rendelkező Kaisz Szaíd elnököt. Korábban napszámosként dolgozott, a Reuters "mérsékelt iskolázottsággal rendelkező" személyként ír róla.

A férfit "állambiztonsági érdekek veszélyeztetése miatt" ítélték halálra.

Ügyvédje az ítéletet példátlannak nevezte, a vádlott még fellebezhet. Tunéziában legális a halálbüntetés, de 30 éve nem hajtottak végre egyetlen kivégzést sem.

Nem tudjuk elhinni. Szegénységben szenvedő család vagyunk, és most a szegénység mellé még az elnyomás és igazságtalanság is társult."

- nyilatkozta telefonon a Reutersnek az elítélt testvére.

Az ítélet azonnal kritikák és gúnyos megjegyzések hullámát váltotta ki a közösségi médiában aktivisták és átlagos tunéziaiak körében. Sokan szándékos megfélemlítési kísérletnek tartják az ítéletet, Kaisz Szaíd kritikusaival szemben, és figyelmeztetnek, hogy az ilyen kemény intézkedések tovább fojthatják el a szabad véleménynyilvánítást és mélyíthetik a politikai feszültségeket.

Mióta Kaisz Szaíd feloszlatta a választott parlamentet és rendeleti úton kezdett kormányozni, Tunézia egyre növekvő kritikát kap jogvédő csoportoktól az igazságszolgáltatás függetlenségének eróziója miatt. Az ellenzék puccsnak nevezte Szaíd hatalomátvételét.

Címlapkép forrása: Shutterstock