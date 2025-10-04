  • Megjelenítés
Újabb drón bukkant fel Dánia egén, nem teketóriáztak a helyszínen lévő ukrán katonák
Újabb drón bukkant fel Dánia egén, nem teketóriáztak a helyszínen lévő ukrán katonák

Az ukrán drónvadászok sikeresen megsemmisítettek egy drónt Dánia felett, egy bemutató művelet során - írta a Militarnyi.

A bemutató eseményre az ukrán delegáció hivatalos látogatásának részeként került sor, amelynek célja a harci tapasztalatok megosztása volt.

A gyakorlat részeként az ukránok egy drónt küldtek a levegőbe, amely sikeresen megsemmisítette a támadást szimuláló dán drónt. A bemutatóra több európai ország képviselője is hivatalos volt, ennek ellenére felvétel készült az akcióról.

Szeptember 29-én az ukrán hadsereg képviselői Dániába érkeztek, hogy megossza a drónok elleni védekezéssel kapcsolatos tapasztalatait. Koppenhága ugyanis elindította a Wings of Defence ("A védelem szárnyai") elnevezésű közös gyakorlatot, amelyen

a dán hadsereg mellett a támadó drónok elhárításában jártas ukrán szakemberek is részt vesznek.

Az ukrán hadsereg érkezése közvetlen kapcsolatban van az ország területe felett nemrégiben történt, azonosítatlan drónincidensekkel kapcsolatban. A résztvevők a hét során ismereteket és tapasztalatokat osztanak meg egymással, valamint éles gyakorlatokon is részt vesznek.

A kiképzésen dán katonákon kívül lengyelek is részt vesznek. Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter szerint ez az együttműködés segít a lengyel hadseregnek jobban felkészülni az esetleges jövőbeli orosz támadásokra.

Mélységi támadások Oroszország ellen, Limannál nyomulnak Putyin katonái - Híreink az ukrán frontról szombaton

Címlapkép forrása: Reuters via Portfolio

