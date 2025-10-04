Váratlan támogatóra lelt Ukrajna, tucatszám kaphatja a nehézfegyvereket Kijev

A görög nemzetvédelmi minisztérium 60 darab M110A2 203 mm-es önjáró tarackot, 150 ezer lőszert, valamint több ezer darab 70 mm-es és 127 mm-es Zuni rakétát tervez Csehországon keresztül átadni Ukrajnának.

Ennek oka egyszerű: a görög vezérkar az eszközöket elavultnak tekinti, amelyek nem felelnek meg a görög fegyveres erők jelenlegi igényeinek. Ráadásul az eszközök "ahogy van" alapon kerülnek leszállításra, így a felújítása-javítása várhatóan az ukrán logisztikára hárul.

A fegyvercsomag teljes költségét több mint 199 millió euróra becsülik.

Az átadásról a végső döntést a miniszterelnök által elnökölt tanács hozza meg.

A csomag nagy részét alkotó M110A2 egy amerikai önjáró löveg, amelyet megerősített állások, parancsnoki állások, lőszerraktárak és más stratégiai célpontok elleni harcra terveztek. Ez az M110-es alapmodell továbbfejlesztett változata, amely az 1960-as évek óta aktív szolgálatban van. Lőtávolsága a 30 kilométert is elérheti.

A 2000-es évek eleje óta azonban az M110A2-t a legtöbb NATO-országban fokozatosan kivonták a hadrendből leginkább elavult kialakítása, alacsony tűzgyorsasága és az automatizálás hiánya miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images